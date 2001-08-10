Сахалинцев приглашают на психологический практикум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Практический семинар "Мой ребенок - мой цветок. Психологические особенности детско-родительских взаимоотношений" в рамках "Школы семейного счастья" пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 15 февраля. Начало в 14.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Ведущей семинара выступит практический психолог высшей квалификационной категории, психосоматолог, член Сахалинского регионального отделения Федерации психологов образования России Ирина Ким.

Участников научат выявлять родительские установки и реакции, определять уровень родительской компетентности, а также причины негативных проявлений у ребенка.

Мероприятие состоится в молодежном центре "Универсалка" (2-ой этаж СахОУНБ). Вход свободный.

Справки по телефону +7 (4242) 45-25-44.