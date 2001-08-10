Жителей Сахалина стали в 5 раз чаще приглашать на работу в Китай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали приглашения на нероссийские вакансии, полученные сахалинскими резюме в 2024 году. Выяснилось, что их количество выросло на 16% по сравнению с годом ранее.

За 2024 год резюме россиян получили 769 тыс. приглашений на иностранные вакансии — это на 34% больше, чем за 2023 год. Резюме сахалинцев получили 3,2 тыс. приглашений на нероссийские вакансии, что на 16% больше, чем за предыдущий год. Отметим, что речь идет именно о регионе, указанном в вакансии, при этом сама компания-работодатель может быть как зарубежной, так и российской.

Чаще всего сахалинцы получали приглашения на вакансии из Казахстана (8%, или 0,3 тыс. приглашений), Беларуси (5%, или 0,2 тыс.), Китая (4%, или 0,1 тыс.), Узбекистана, Турции и Кыргызстана (по 3%, или 0,1 тыс.). В выборке были учтены страны, из которых пришло не менее ста приглашений за год.

«Среди топа стран, из которых в 2024 было отправлено больше всего приглашений на вакансии, наиболее значимо вырос интерес к специалистам из Сахалинской области в Китае (в 2023 году было зафиксировано 22 приглашения, в 2024 уже 115, рост в 5,2 раз). При этом в ряде стран произошла обратная тенденция, в частности снизился поток приглашений на работу из Кыргызстана (с 128 приглашений до 103, снижение на 20%), Казахстана (с 281 до 263 приглашений в 2024, снижение на 6%)», — комментирует Ксения Аверина, директор hh.ru Дальний Восток.

Добавим, что чаще всего приглашения на нероссийские вакансии получали менеджеры по продажам и по работе с клиентами (13% от всех приглашений), программисты, разработчики (10%), операторы call-центра (5%), дизайнеры, художники, менеджеры по маркетингу, интернет-маркетологи (по 4%), учителя, преподаватели, педагоги, SMM-менеджеры, контент-менеджеры (по 3%), специалисты технической поддержки, секретари, помощники руководителя, ассистенты и тестировщики (по 2%).

Сравнив топ-10 востребованных специальностей за два года в целом по стране, эксперты hh.ru выяснили, что из него выбыли продавцы-консультанты, но добавились специалисты техподдержки. Кроме того, наиболее значимо выросло количество приглашений на иностранные вакансии для маркетологов (+71% в 2024 относительно 2023), а снизилось — для тестировщиков (–34%).

Медианная предлагаемая зарплата для россиян в иностранных вакансиях, на которые были отправлены приглашения, составила в прошедшем году 51 700 рублей. Однако есть ряд специалистов, которым предлагали оплату в несколько раз выше: DevOps-инженеры (226 000 руб.), руководители группы разработки (201 000 руб.), дата-сайентисты (186 800 руб.), финансовые директора (155 500 руб.), директора по информационным технологиям (145 700 руб.), генеральные директора и исполнительные директора (142 700 руб.). Самым востребованным — менеджерам по продажам — работодатели готовы были платить 67 400 рублей в среднем.