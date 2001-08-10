Дальневосточники смогут копить вдвое быстрее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Популярность накопительных счетов у жителей ДФО в прошлом году выросла в разы. В 2024 году только в ВТБ количество накопительных счетов выросло на 20% (в 2023 году рост был всего 2%). Клиенты открыли в банке более 4,6 млн накопительных счетов, а объем их портфеля превысил 1,8 трлн рублей.

«Накопительный счет – это очень гибкий, но при этом эффективный инструмент управления денежными средствами. Часто клиенты используют его как электронный кошелек: переводят туда зарплату и постепенно снимают нужную сумму для оплаты покупок, при этом получая накопленные проценты. Мы решили запустить второй накопительный счет, чтобы наши клиенты могли увеличивать свои сбережения в два раза быстрее», – отметил Дмитрий Володин, руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ.

С 10 февраля ВТБ предоставил клиентам возможность одновременно использовать два накопительных счета с любым способом начисления процентов. Это позволит эффективно распределять денежные средства для формирования накоплений.