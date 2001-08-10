Сахалинским школьникам и студентам рассказали об облицовке плит

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Технологию облицовки плит изучили школьники из Поронайска в рамках проекта «Деловые субботы» от круглогодичного молодёжного образовательного центра «Острова» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», запущенного в этом году по инициативе президента России. Он состоялся на базе ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 3». Здесь собрались ученики школ № 1, № 2 и № 3. Также организаторы пригласили выпускников образовательного учреждения, чтобы они могли рассказать о построении своей карьеры после завершения обучения.

- Для нас важно, чтобы мероприятие проходило интересно, а главное, было полезно для участников. Основная цель - заинтересовать их, подробно рассказать о профессии, дать возможность задать вопросы тому, кто работает в ней. У наших выпускников есть большой опыт. Сегодня они обсуждали вопросы трудоустройства и уровень заработной платы. Ребятам всё понравилось. Они с удовольствием приняли участие в мастер-классе по выкладыванию мозаики, -рассказывает заместитель директора по учебно-производственной работе Светлана Горлач.

Алексей Митин заканчивает в этом году 9-й класс. После получения аттестата планирует поехать в Южно-Сахалинск, чтобы поступать на электрика и механика. После участия в мастер-классе и общения он задумался о работе плиточником.

- Мне очень понравилось. Я думаю, что и дальше буду развиваться в похожем направлении. Я могу сказать, что такие мероприятия очень важны. Вот теперь я задумался, какое направление выбрать. Работа плиточником меня заинтересовала. Например, мы узнали, что плиточники востребованы на рынке. За ремонт ванны можно получить 200 тысяч рублей. Конечно, нужно выполнять свою работу качественно и быстро. Так что буду теперь думать, какое направление всё-таки выбрать, — поделился школьник.

Каждый участник «Деловые субботы» забрал с собой поделку, которую он сделал своими руками. У кого-то получились зонтики, улыбки или солнышко. Организаторы провели викторину, где самые активные ребята получили памятные подарки.