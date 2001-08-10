Клиентская служба Социального фонда в Корсаковском районе будет работать по новому адресу.

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделение СФР по Сахалинской области сообщает о новом адресе работы клиентской службы в Корсаковском районе, рассказали ТИА "Острова" в Фонде.

Получить все необходимые услуги по линии Социального фонда России корсаковцы могут в новом офисе, который расположен по адресу: г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 1. Клиентский офис Отделения Социального фонда по Сахалинской области по адресу: ул. Корсаковская, д. 20, более не функционирует.

Прием граждан в новом офисе фонда осуществляется без перерыва с понедельника по четверг с 9:00 до 17:15, в пятницу — с 9:00 до 17:00. Также осуществляется прием в последнюю субботу месяца с 9:00 до 16:00.

Выбрать удобную дату и время для визита граждане могут за две недели через электронный сервис предварительной записи на сайте СФР, а также по телефону единого контакт-центра — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

Также ряд услуг Социального фонда сахалинцы могут получить в ближайших офисах МФЦ и на портале госуслуг.