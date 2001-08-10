155 медведей отстрелили на Камчатке с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава Камчатки поручил оперативно реагировать на выходы медведей к людям. Для этого на территории населённых пунктов работают специально созданные группы охотников, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на краевое правительство.
На оперативном совещании губернатор Владимир Солодов обратил внимание ответственных на важность оперативного реагирования на сообщения о выходах медведей. В этом сезоне для обеспечения безопасности граждан было ликвидировано 155 медведей.
«Прошу удостовериться, что в наших городах и поселках – в Петропавловске-Камчатском, Елизове, отдалённых селах – группы охотинспекторов готовы. Что они знают регламент действий и действительно оперативно реагируют на сообщения о вышедших к людям хищниках», — сказал Владимир Солодов.
Заместитель председателя правительства Роман Василевский отметил, что зачастую жители сообщают о медведях друг другу, но не обращаются в оперативные службы.
«Отстрел производился по заявлениям граждан, когда зверей не удавалось отогнать в лес или они вновь возвращались на территорию населённых пунктов. Сегодня данная работа продолжается. Вызовы принимаются круглосуточно и далее охотники сами прибывают по указанному месту. При этом на сегодня есть неотработанные вызовы, инспекторы дежурят в местах обнаружения животных и отслеживают их перемещения. В частности, это касается случаев в Малках, Елизовском районе и Петропавловске-Камчатском», - сказал зампред.
Роман Василевский обратил внимание граждан на необходимость оперативного звонка в службу ЕДДС или по телефону 112 в случае встречи с медведем или наличия информации о его появлении в каком-либо населенном пункте.
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