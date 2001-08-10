Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают пройтись по "САХалинскому АРбату"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
XIV Областная библиоярмарка откроет свои двери для любителей литературы и декоративно-прикладного искусства 14 сентября в библиотечном сквере и сквере им. А.П. Чехова. Тема мероприятии – «Семейные истории». Начало в 12.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
В полдень откроются два значимых мероприятия для Сахалинской области — «СахАрбат» и IV Фестиваля патриотической книги «О России с любовью». В этом году на остров приехали писатели Людмила Гонтарева и Александр Сигида из Краснодона, Сергей Овчаренко из Евпатории и Юрий Манаков с Алтая. С 14 по 19 сентября делегация посетит Корсаков, Невельск, Долинск, Холмск, Тымовское, Ноглики и Александровск-Сахалинский. Гостей будут сопровождать сахалинские авторы – Владимир Семенчик, Анна Сафонова, Николай Тарасов и Любовь Безбах.
Участниками Четырнадцатой Областной библиоярмарки станут СахОУНБ, областная детская и областная специальная библиотеки и областной художественный музей. Кроме того, к библиояркарке присоединятся «Магазин Комиксов», «Бумажный змей», «Книголюб», «Весть». Книжные магазины представят на Арбате самые интересные и актуальные книги. Также гостей ждет большая торговая галерея, где островные мастера и рукодельницы презентуют свои уникальные работы.
В ходе библиоярмарки участники литературного аукциона смогут пополнить свои библиотеки уникальными книгами. Для этого им нужно будет ответить на вопросы ведущего аукциона — лицитатора. Чтобы успешно справиться заданием, участникам необходимо вспомнить все, что они знают о семейных отношениях: примеры известных семей в литературе, мифы и сказки на семейную тематику и многое другое.
Возможность научиться новому откроется на мастер-классах «СахАрбата». Гостям предложат изготовить своими руками закладки и книжки-малышки. А на площадке «Пряничный остров» посетителей ждет увлекательное занятие для семейного досуга –роспись имбирного пряника в виде родного острова цветной глазурью. На этот мастер-класс нужна предварительная запись по телефонам:.
Все площадки «СахАрбата» будут работать до 16.30.
Кроме прочего, на подиуме СахОУНБ пройдет концертная программа с участие островных коллективов.
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