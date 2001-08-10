От Санкт-Петербурга до Владивостока построят автотранспортный коридор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новый автотранспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока должен стать континентальной артерией России. Благодаря этому увеличится объем грузоперевозок, повысится качество автомобильного сообщения. Об этом в ходе пленарного заседания на ВЭФ-2024 заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

В декабре 2023 года была открыта автомагистраль между Москвой и Казанью. В конце 2024 года она должна дойти до Екатеринбурга, а затем до Тюмени. Также будут построены обходы Омска, Новосибирска, Кемерово, Канска.

Автотранспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока позволит увеличить объем грузоперевозок и повысить качество автомобильного сообщения.

Когда дорога достигнет Владивостока, автотранспортный коридор будет насчитывать более 10 тысяч километров, включая подъезды к пунктам пропуска через государственную границу России.

«В этой связи напомню о задаче, которая была поставлена в Послании Федеральному Собранию, а именно: сократить очереди на границе, снизить типовое время досмотра грузового автомобиля. Оно не должно превышать десяти минут», – подчеркнул Владимир Путин.

Этого результата планируют достичь к 2026 году на первых пяти пограничных переходах Дальнего Востока.