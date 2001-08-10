Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За восемь месяцев 2024 г. жители Сахалинской области отправили 950 посылок для мобилизованных в зону СВО. Их общий вес составил 6 600 кг, рассказали ТИА "Острова" в Почте России.

В Сахалинской области почтовая сеть объединяет более 140 отделений. Каждое из них бесплатно принимает посылки для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО.

На посылке или письме необходимо указать номер воинской части, фамилию, имя получателя и адрес: г. Москва, 103400. Вес каждого отправления должен быть меньше 10 кг. Количество посылок от одного отправителя не ограничено.

Напомним, в отделениях Почты России также бесплатно можно отправить посылки весом до 10 кг в Курскую и Белгородскую области.