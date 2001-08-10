Подведены итоги Восточного экономического форума – 2024

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке 3–6 сентября состоялся Восточный экономический форум – 2024. На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета собрались руководители ведущих российских и зарубежных компаний, представители государственных структур, ведущие экономисты и эксперты. Главная тема мероприятия в этом году – «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Организатор Форума – Фонд Росконгресс.

«Форум не просто состоялся, он получился. Об этом говорит и количество подписанных соглашений, и их сумма, и самое главное, количество принятых Президентом решений. Почти сразу после завершения ВЭФ в Москве под руководством Председателя Правительства России Михаила Мишустина состоится стратегическая сессия на тему социально-экономического развития Дальнего Востока. Там будут прорабатываться предложения, которые прозвучали на Форуме и получили поддержку Президента. Хочу еще раз сказать: ВЭФ для нас – не какое-то большое красивое мероприятие. Для нас Форум – это сугубо рабочий инструмент, который создает возможности для дальнейшей эффективной работы по развитию Дальнего Востока», – заявил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В этом году ВЭФ в очередной раз подтвердил свой статус авторитетной площадки для обсуждения политико-экономических процессов в Азии, закрепив положительную динамику по укреплению торговых позиций России в АТР и интенсификации многосторонних и двусторонних связей со странами региона.

«Восточный экономический форум за 9 лет превратился в мощный институт национального развития. В рамках программы состоялось более 120 сессий и круглых столов, в которых приняло участие свыше 700 спикеров. На площадке подписано более 300 соглашений на общую сумму 5,5 трлн рублей. В нынешних реалиях ВЭФ помимо основных своих целей обретает еще один, более тонкий и не менее важный смысл. Он стал площадкой, которая демонстрирует всем в мире, как выглядит результат сотрудничества стран, если в основе такого сотрудничества лежат принципы равноправия, взаимного учета интересов и искреннее стремление к совместному созиданию», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Программа Форума была разделена на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты», «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

В рамках Восточного экономического форума прошли встречи представителей деловых кругов России и стран АТР: укрепление сотрудничества, реализацию совместных проектов и инициатив обсудили участники бизнес-диалогов «Россия – АСЕАН», «Россия – Индия» и «Россия – Китай».

Среди других мероприятий ВЭФ – Международная научно-практическая российско-вьетнамская конференция, приуроченная к 75-летию установления дипломатических отношений, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, а также программа «Знание.Лекторий».

Впервые молодежная программа ВЭФ была организована в новом формате. События «Дня будущего» позволили молодым участникам максимально окунуться в атмосферу Форума и пообщаться с лидерами российского и зарубежного бизнеса. Всего состоялось свыше 20 мероприятий, на которых обсудили технологии будущего, развитие кадрового потенциала на Дальнем Востоке, международное молодежное сотрудничество, образование XXI века и общественные экологические проекты. В молодежной программе приняли участие порядка 1000 человек.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Ключевым мероприятием Форума стало пленарное заседание, участие в котором принял Президент Российской Федерации Владимир Путин, а также Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель Председателя КНР Хань Чжэн. В своем выступлении российский лидер затронул вопросы дальнейшего развития Дальнего Востока, укрепления сотрудничества со странами-партнерами, а также оценил положение дел в глобальной экономике.

«Как вы знаете, мы определили развитие Дальнего Востока в качестве национального приоритета на весь ХХI век. Важность, правильность этого решения подтвердила сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время, и те объективные тенденции, а это самое главное, которые набирают силу в мировой экономике, когда основные деловые связи, торговые маршруты и в целом весь вектор развития все больше переориентируется на Восток и Глобальный Юг. Наши дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие, перспективные рынки, позволяют преодолевать те барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты. И главное, как уже сказал, наш Дальний Восток является огромным пространством для проявления деловой инициативы, для запуска сложнейших проектов и формирования целых новых отраслей», – заявил Владимир Путин.

УЧАСТНИКИ

В Форуме приняли участие более 7100 человек, в том числе свыше 1500 представителей СМИ из 75 стран и территорий, включая Россию.

Форум посетили представители 16 недружественных стран и территорий: (Австралия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Каймановы острова, Нидерланды, Республика Кипр, Республика Корея, Сингапур, США, Франция, Швейцария, Япония).

Самые многочисленные делегации: Китай, Малайзия, Болгария, Вьетнам, Мьянма.

В составе иностранных официальных делегаций площадку посетили Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, первый заместитель Премьер-министра Казахстана Роман Скляр, заместитель Председателя Правительства Республики Сербии Александр Вулин, Заместитель Председателя КНР Хань Чжэн, заместитель Премьер-министра, союзный министр транспорта и коммуникаций Мьянмы Мья Тун Оо.

На ВЭФ присутствовали 8 глав иностранных ведомств: министр иностранных дел Малайзии Мохамад бин Хаджи Хасан, министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул бин Тенгку Абдул Азиз, министр финансов Монголии Болд Жавхлан, союзный министр сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы Наунг Мин, союзный министр торговли Мьянмы Тун Он, союзный министр электроэнергетики Мьянмы Ньян Тун, союзный министр гостиничного хозяйства и туризма Мьянмы Тхет Тхет Хине, союзный министр промышленности Мьянмы Чарли Тан.

Площадку Форума также посетили генеральный прокурор при Верховном суде Королевства Камбоджа Леанг Чеа, верховный народный прокурор Лаосской Народно-Демократической Республики Ксайсана Кхотпхутхон, генеральный прокурор Королевства Таиланд Амнат Джедчароенрак.

Среди глав международных организаций и объединений участие в Форуме приняли: генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай, генеральный секретарь Ассоциаций региональных администраций стран Северо-Восточной Азии Бен Джин Лим, государственный секретарь Постоянного Комитета Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Кроме того, площадку Форума посетили 11 глав дипломатического корпуса.

Участники ВЭФ из числа представителей российских официальных делегаций: генеральный прокурор Игорь Краснов, первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров, заместитель Председателя Правительства, полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, заместитель Председателя Правительства, руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко, заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев.

Также на Форуме присутствовали заместитель руководителя Администрации Президента, пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, заместитель руководителя Администрации Президента Максим Орешкин, заместитель руководителя Администрации Президента Магомедсалам Магомедов, советник Президента Антон Кобяков, советник Президента, специальный представитель Президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин, помощник Президента Юрий Ушаков.

Участниками ВЭФ стали 10 федеральных министров: министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр спорта Михаил Дегтярев, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр транспорта Роман Старовойт, министр иностранных дел Сергей Лавров. Участие также принял полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Посетили площадку 7 руководителей федеральных служб и агентств, 18 глав субъектов Российской Федерации.

Кроме того, среди участников – более 2500 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 1100 компаний (более 125 – иностранные и порядка 975 – российские).

СМИ

В Форуме приняли участие 1515 представителей СМИ из России и 10 зарубежных государств (Босния и Герцеговина, Великобритания, Вьетнам, Италия, Китай, Малайзия, ⁠Пакистан, ⁠Саудовская Аравия, ⁠Швейцария, Япония).

СОГЛАШЕНИЯ

На Форуме подписано 313 соглашений на общую сумму 5 трлн 569,3 млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной, и непубличные соглашения Минвостокразвития России и АО «КРДВ» на сумму 3 трлн 825 млрд рублей), из них 27 – с иностранными организациями, 15 – министерствами и ведомствами, а также 2 соглашения в рамках «Дня сокола».

Наиболее крупные из них:

- Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), ВЭБ.РФ, АО ГК «АЗОТ» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проработки возможности реализации крупного инвестиционного проекта «Воркутинский химический комплекс», который будет построен в Арктической зоне Российской Федерации. Общий объем инвестиций в проект может достигать 200 млрд рублей, а реализация проекта позволит создать до 2000 новых рабочих мест;

- Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и АО «Кун-Манье» заключили соглашение с объемом инвестиций в 116,8 млрд рублей об осуществлении деятельности на территории опережающего развития (ТОР) «Амурская» в рамках реализации инвестиционного проекта по разработке никелево-медного месторождения Кун-Манье в Зейском районе Амурской области. Проект предполагает строительство современного предприятия по переработке руды с получением никелевого концентрата. Запуск ГОКа, запланированный не позднее 2029 года, даст импульс социально-экономическому развитию региона: инвестор создаст порядка 1700 новых рабочих мест, а также способствует появлению в Амурской области новых объектов энергетической и транспортной инфраструктуры;

- Забайкальский край подписал соглашение с ООО «Горнорудная компания Хуатай» по расширению мощностей Березовского железорудного месторождения в Нерчинско-Заводском районе края и модернизации пункта пропуска позволит создать до двух тысяч новых рабочих мест с суммой инвестиций в 113 млрд рублей;

- ООО «Объединенная нефтегазовая корпорация» и Корпорация Сюань Юань по индустриальному развитию подписали соглашение об основных условиях стратегического сотрудничества по строительству нового трансграничного железнодорожного перевалочного комплекса «Союз». В рамках Проекта к 2030 году будут возведены пять объектов промышленной инфраструктуры: терминал для приема, хранения и отпуска стабильного газового конденсата (СГК) мощностью до 3.0 млн тонн в год; нефтебаза с резервуарами под прием, хранение и отпуск нефтепродуктов объемом до 1.0 млн тонн в год, резервуарный парк для хранения и отпуска продуктов нефтехимии объемом до 0.7 млн тонн в год; газонаполнительный комплекс под прием, хранение и отпуск сжиженных углеводородных газов (СУГ) на 1.0 млн тонн и пентан-гексановой фракции – до 0.3 млн тонн в год; контейнерный терминал с площадками открытого хранения для обработки крупногабаритных и крупнотоннажных грузов и зоной для перегрузки опасных грузов, полимерной продукции мощностью 2.0 млн тонн в год; складские площади для хранения импортных грузов из Китая общим объемом 2.0 млн тонн в год. Стоимость проекта оценивается в 106 млрд рублей

- Хабаровский край, ООО «Компания Ремсталь» и соинвесторы планируют запустить морской терминал по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Хабаровском крае в 2025 году. Ранее Российский фонд прямых инвестиций и одна из крупнейших китайских нефтехимических компаний согласовали условия финансового участия в реализации данного этапа проекта. К моменту полного запуска мощность терминала должна увеличиться до 10 млн тонн в год. Общие заявленные инвестиции в развитие проекта составляют 95 млрд рублей;

- Иркутская область, ПАО «ОАК» и ПАО «Яковлев» договорились создавать благоприятные условия для модернизации Иркутского авиационного завода, социально-экономического развития региона и укрепления авиастроительного комплекса страны в целом. К соглашению прилагается программа социального партнерства с перечнем планируемых мероприятий на период с 2024 по 2026 годы, общий объем финансирования составляет 84,4 млрд рублей. «Яковлев» вложит в программу социального партнерства, рассчитанную на три года, более 81 млрд рублей;

- Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и ООО «ШОУНЕНГ управление инвестициями» планируют строительство лесоперерабатывающего комплекса по глубокой переработке древесины и строительство морского многофункционального комплекса (Агнево) на 60 млрд рублей.

Кроме того, Фонд Росконгресс и компания РУСАЛ договорились о компенсации углеродного следа Восточного экономического форума – 2024. Компания передала часть углеродных единиц, полученных в результате реализации проекта по охране лесов от пожаров в Красноярском крае. Компенсация углеродного следа ВЭФ-2024 осуществляется с использованием платформы «Нить природы». Она позволяет совершать сделки с углеродными единицами и единицами выполнения квот по принципу маркетплейса.

Документы были подписаны в следующих областях: социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации – 58, промышленность и строительство – 55, образование и наука – 48, инвестиции и банковская деятельность – 34, транспорт / логистика – 25, высокие технологии и коммуникации – 22.

В рамках Форума 13 регионов России подписали 119 документов на общую сумму 724 млрд рублей (сумма которых не является коммерческой тайной). Лидеры из них: Забайкальский край – 15 соглашений на 250 млрд рублей, Республика Саха (Якутия) – 23 соглашения на 132 млрд рублей, Хабаровский край – 17 соглашений на 124 млрд рублей, Иркутская область – 7 соглашений на 84 млрд рублей, Амурская область – 17 соглашений на 74 млрд рублей.

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ВЭФ

Министр спорта России Михаил Дегтярев возглавил сессию «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ». Глава ведомства назвал принципы спортивного суверенитета и призвал российских звезд мирового спорта активно использовать свои контакты для возвращения на международные турниры. Дискуссия получила продолжение в программе павильона Минспорта России на «Улице Дальнего Востока».

Спортивные игры ВЭФ объединили более 20 мероприятий по 10 видам спорта. Программа была сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс во взаимодействии с Минспортом России и федерациями.

Спортсмены из 15 стран выступили в международных турнирах по гребле, шахматах и керлингу. Гребцы сборных России, Белоруссии, Китая, Кубы, Казахстана, Узбекистана, Армении и Пакистана приняли участие в III Международной Владивостокской регате, которая прошла в новой олимпийской дисциплине «прибережная гребля». Международный турнир по керлингу «Тихоокеанский кубок» состоялся в новом комплексе «Дом со льдом», строительство которого началось на ВЭФ-2019.

Более 25 звезд российского спорта стали участниками мероприятий форума.

Олимпийские чемпионы Олег Саитов, Яна Егорян, Никита Нагорный, Александр Легков, Евгений Тищенко и чемпионы мира Раимкуль Малахбеков и Дарья Нагорная дали старт всероссийскому проекту «Марафон зарядок», организатором которого выступило общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество». В зарядках от титулованных спортсменов приняли участие 1500 детей.

Звезды спорта также провели разминку для участников забега «За дружбу в спорте», на старт которого вышло более 1000 человек.

Легенды хоккея Илья Ковальчук, Валерий Каменский, Сергей Бобровский, а также бронзовые призеры футбольного Евро-2008 Роман Широков и Дмитрий Сычев сыграли в хоккейном гала-матче под эгидой национального бренда «Сделано в России». В перерыве с шоу-номером выступила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова.

Участники Форума выступили на турнирах по парусному спорту, керлингу, шахматам и настольному теннису.

Шахматисты 12 стран сыграли в III Кубке ВЭФ, который прошел в библиотеке ДВФУ.

Также в рамках Форума была проведена серия регат. Состоялись Международный парад парусов, регата в классе «Плату-25» и бизнес-регата «Ведомости».

ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ «ВЛАДИВОСТОКСКИЕ СЕЗОНЫ»

Культурная программа Восточного экономического форума прошла под брендом фестиваля культуры «Владивостокские сезоны», который объединил концерты, флешмобы, выставки и показы фильмов. Мероприятия были направлены на развитие гуманитарных связей России с другими государствами, а также на презентацию культурного богатства Дальнего Востока и страны в целом. Партнером фестиваля «Владивостокские сезоны» выступил ПСБ.

Главным событием фестиваля стал концерт «Россия – миру» на площади Борцов Революции во Владивостоке. Амбассадором проекта «Россия – миру» стала молодая прима-балерина Мариинского театра Надежда Батоева. В концерте приняли участие солисты Приморской сцены Мариинского театра, китайские и корейские национальные коллективы. Также при поддержке стратегического Мультимедиа партнера ВЭФ группы Райт Аутдор Медиа выступил Сводный хор Владивостокской епархии. В финале мероприятия дети исполнили песню «Солнечный круг» на языках стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Классическая часть концерта была подготовлена совместно с учредителем Фонда поддержки развития проектов в области культуры «Мост искусств» Хансом-Йоахимом Фраем. Концерт посетили 8000 человек.

На Приморской сцене Мариинского театра состоялся концерт пианиста Дениса Мацуева в сопровождении молодежного симфонического оркестра.

В рамках перекрестных Годов культуры России и Китая Приморский край представил на «Улице Дальнего Востока» совместный концерт Тихоокеанского симфонического оркестра и оркестровых музыкантов и артистов хора консерватории города Шеньян провинции Ляонин (Китай).

В Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева совместно с Музеями Московского Кремля состоялось торжественное открытие выставки «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства». Помимо этого, участники и гости Форума смогли посетить Владивостокскую крепость, а также Приморскую государственную картинную галерею.

Особое место в фестивале культуры «Владивостокские сезоны» занял показ коллекций приморских дизайнеров. Участники Форума смогли познакомиться с двумя десятками локальных брендов, в числе которых были представлены и финалисты конкурса «Продвижение и продажи», состоявшегося при поддержке Фонда Росконгресс.

ВЫСТАВКА «УЛИЦА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»

На набережной бухты Аякс 11 регионов Дальнего Востока представили свои ключевые проекты и достижения в различных сферах. Были открыты павильоны Министерства спорта Российской Федерации «Спорт – норма жизни» и «Арена ГТО», совместная экспозиция Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики «Развиваем Дальний!», а также корпорации развития территорий «Туризм.РФ».

Также открылся павильон «Дом сокола», в котором гости смогли узнать о птицах семейства соколиных: об их местах обитания, особенностях поведения, угрозах для популяции и мерах, предпринимаемых государством для сохранения этих хищников. Во второй раз на выставке была организована экспозиция «Арабская деревня», приуроченная к проведению второго Международного форума «День сокола». Она посвящена культуре и особенностям Аравийского полуострова. Помимо этого, впервые Приморский край открыл Рыбный рынок на «Улице Дальнего Востока» – гостям была представлена продукция дальневосточной кухни, в том числе авторские блюда из минтая, гребешка, краба, мидий.

В рамках церемонии открытия состоялся флешмоб «Время жить на Дальнем Востоке».

Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Кроме того, работала выставка «Добро пожаловать на Дальний Восток», участниками которой стали 9 федеральных органов исполнительной власти и Республика Татарстан.

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ДЕНЬ СОКОЛА»

Второй Международный форум «День сокола» состоялся в стартовый день ВЭФ. В ходе мероприятия представители органов власти и научного сообщества, а также эксперты международного уровня обсудили накопленный опыт сохранения и восстановления хищных птиц, цифровизацию и инновационные методы мониторинга объектов животного мира, создание центров реабилитации и работу питомников.

В Форуме участвовали представители таких стран, как: Бахрейн, Белоруссия, Казахстан, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Узбекистан.

Кроме того, на полях «Дня сокола» состоялся второй Международный соколиный аукцион с участием гостей из стран Ближнего Востока. Аукцион прошел успешно – все выставленные 10 лотов были проданы. Птицы были привезены из крупнейших питомников России: РОФ «Сапсан», питомник хищных птиц в заповеднике «Галичья гора» ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», питомник редких птиц «Витасфера», YTA-Falcon, PEREGRINUS FALCON. Вырученные средства будут направлены на развитие центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных, экологического туризма, а также на проведение исследований в естественной среде и на базе центров.

В рамках «Дня сокола» Катар присоединился к Рамочной декларации о намерениях по сохранению популяции кречета, которую ранее приняли Монголия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Киргизия, Казахстан и Бахрейн.

Еще одним знаковым событием деловой повестки Форума стало официальное заявление представителя Восточного центра сохранения и разведения птиц из Объединенных Арабских Эмиратов (Eastern Bird Breeding Center for Conservation Ltd) г-на Аль Джанаби Абдуллаха о готовности финансирования в марте следующего года проекта по созданию в Республике Калмыкия Центра реинтродукции и сохранения дрофы.

ФОРУМ ТВОРЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ СТРАН БРИКС

В рамках ВЭФ состоялся Форум творческих инноваций стран БРИКС, организованный социальной платформой Фонда Росконгресс – Фондом Инносоциум. Было проведено 9 дискуссионных сессий, посвященных развитию человекоориентированного подхода к инновациям, который объединяет запросы потребителей, возможности технологий и требования бизнеса. В связи с председательством России в объединении БРИКС все основные направления программы форума разработаны с акцентом на всестороннее углубление взаимодействия со странами этого объединения в области культуры и искусства. Ключевым событием стала пленарная сессия «Новый русский культурный код: искусство сохранять, переосмыслять и трансформировать».

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Росконгресс Урбан Хаб

Во второй раз на Восточном экономическом форуме прошли мероприятия международной дискуссионной платформы Росконгресс Урбан Хаб. Они были объединены темой «Город у воды». В рамках дискуссий представители Минстроя России и профессионального сообщества обсудили развитие городов Дальнего Востока и Арктики, расположенных на морских и речных путях. Кроме того, были рассмотрены аспекты строительной отрасли, связанные с новыми вызовами в контексте развития Дальнего Востока и Арктики. Одной из ключевых тем стало обсуждение этапов реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» и его влияние на демографию региона. Участниками 15 дискуссий стали порядка 70 спикеров.

Гостиная губернаторов

На ВЭФ была организована работа Гостиной губернаторов, предназначенной для проведения деловых встреч и неформального общения глав субъектов Российской Федерации. За время работы Форума здесь состоялось 48 встреч, подписано 5 соглашений, проведено 5 мероприятий, посвященных мастер-планам и развитию городов, укреплению человеческого капитала, подготовке кадров и патриотическому воспитанию. Помимо губернаторов среди участников – представители российских и зарубежных компаний, государственных структур и организаций.

«ВиноГрад»

Успехи отечественного виноделия были представлены под брендом «ВиноГрад» от Фонда Росконгресс и Россельхозбанка. Гости могли принять участие в открытых дегустациях, познакомиться с историей и продукцией ведущих российских хозяйств: в этом году во Владивостоке свои коллекции представили более десятка ведущих виноделен. Кроме того, специально к ВЭФ в рамках работы «ВиноГрад» была подготовлена обширная программа мастер-классов и дегустаций.

«ВиноГрад» в рамках ВЭФ – продолжение винной повестки на проектах Фонда Росконгресс, в частности Российского винодельческого форума (РВФ). Он состоится в третий раз 7–8 ноября 2024 года в Москве.

Организаторами РВФ выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР) при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор – Россельхозбанк. Стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт».

ЭКОСИСТЕМА «ПОТЕНЦИАЛ СТРАНЫ»

Фонд Росконгресс, поддерживая стремления молодежи к построению успешной карьеры, развивает экосистему "Потенциал Страны". Экосистема представлена социальными, образовательными и молодежными проектами, направленными на развитие кадрового потенциала России. Особое внимание уделяется начинающим специалистам без опыта работы и соискателям с ограниченными возможностями здоровья. Цель инициатив Фонда – повышение эффективности поиска и трудоустройства талантливых специалистов.

Проект «Потенциал страны. Карьера» – виртуальная платформа (чат-бот), агрегирующая вакансии, кадровые программы и стажировки для начинающих специалистов и соискателей с ОВЗ от ведущих работодателей страны.

На площадке ВЭФ вакансии и программы были доступны для посетителей Дня будущего ВЭФ (Молодежного дня) – представителей наиболее активной и перспективной молодежи.

Чат-бот проекта постоянно доступен на сайте и в Telegram и пополняется актуальной информацией от российских компаний, участвующих в мероприятиях Фонда Росконгресс. Компании могут разместить вакансии и стажировки, заполнив онлайн-анкету.

С помощью Интерактивной карты регионов России отлаборатории актуальных технологий MARMA/ Фонда Росконгресс посетители ВЭФ смогли в необычном формате ознакомиться с потенциалом каждого субъекта страны, изучить наиболее знаковые объекты культурно-исторического наследия, а также внимательно рассмотреть традиционные узоры народов России, которыми украшена карта благодаря коллаборации с Республикой Чувашией – проектом «Вышитая карта России».

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЭФ-2024

В Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс продолжилось развитие сервиса Summary, позволяющего получать краткие аналитические обобщения дискуссий с описанием ключевых выводов, проблем и решений, озвученных в ходе обсуждений. Всего по итогам ВЭФ-2024 выпущено 49 аналитических резюме.

Подготовлены карточки ярких цитат ключевых спикеров ВЭФ-2024.

Основной массив данных материалов подготовлен с использованием искусственного интеллекта.

По результатам Форума будет создан отчет «Итоги Восточного экономического форума – 2024», который в электронном виде будет доступен на официальном сайте мероприятия и в Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс roscongress.org.

Экспертно-аналитическое сопровождение Форума осуществлялось с привлечением представителей ведущих российских вузов и научных учреждений. Итогом такой работы станут экспертные заключения по ключевым темам повестки Форума.

Специально к Форуму Фонд Росконгресс совместно с партнерами по аналитической деятельности подготовил эксклюзивные материалы, посвященные значимым вопросам повестки мероприятия.

В рамках проведения Восточного экономического форума Фондом Росконгресс совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) было организовано социологическое сопровождение Форума. Проведен опрос участников ВЭФ-2024. Цель опроса – определить восприятие тематики Форума его участниками.

ОРГАНИЗАТОР

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 209 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.

Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество с 212 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 86 странах мира, с 293 российскими общественными организациями, федеральными и региональными органами исполнительной и законодательной власти Российской Федерации.