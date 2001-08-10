Проект выпускницы форума

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Наталья Мартыненко – выпускница Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.События. Девушка стала победительницей грантового конкурса Росмолодёжи и получила сертификат на 700 тысяч рублей для реализации своего проекта.

«Идея была в том, чтобы изготовить беседки из дерева, установить их на одной из центральных улиц Невельска и проводить творческие мастер-классы для детей и подростков. Я занялась проектированием конструкций и нашла подрядчика, а в апреле мы их установили. В летний период мы уже организовывали мастер-классы и играли в настольные игры», – рассказывает Наталья Мартыненко.

Беседки используются не только для мероприятий: здесь молодёжь играет на гитаре, общается и слушает музыку. За летний период в беседках проведено 30 мероприятий. В них приняли участие более 500 молодых людей.

«Уже третий год на форуме „ОстроVа“ проходит грантовый конкурс Росмолодёжи. У ребят есть возможность реализовать свой проект и получить денежные средства. Кроме того, они приносят пользу муниципалитету, где проживают. Беседки стали украшением улицы, в них комфортно проводить занятия и мастер-классы. Появилась своеобразная „точка притяжения“. Рады за Наталью. Желаем ей продолжать реализовывать свои проекты», – отмечает руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области Анастасия Кожепенько.

Напомним, в этом году на Всероссийском молодёжном форуме «ОстроVа» 8 участников стали победителями конкурса Росмолодёжь.Гранты по четырём номинациям: «Вклад в будущее», «Открывай страну», «Создавай возможности» и «Родные любимые». От Сахалинской области победительницей стала Дарья Попова из города Корсакова. Девушка участвовала в направлении форума «Карьера. Образование». На проект по открытому молодёжному функциональному турниру «Вызов» Дарье Поповой в номинации «Вклад в будущее» выделят 560 тыс. рублей. Помимо жительницы Сахалина, обладателями грантов стали ещё пять участников из Ростовской, Самарской и Челябинской областей, города Москвы и Республики Башкортостан, а также два молодых человека из Ямало-Ненецкого автономного округа. Проекты победителей грантового конкурса Росмолодёжи посвящены медицине, образованию и современным направлениям развития науки и технологий. К ярким представителям последней категории проектов относится идея по организации комплекса образовательных мероприятий «Будущее беспилотных воздушных систем» представителя города Ростова-на-Дону.