10:53, | Новости общества Сахалина и Курил
Для жителей Березняков пройдет выездной прием граждан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В среду, 11 сентября, с жителями Березняков в рамках выездного приема граждан встретится директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: Крайняя, 8А, 16. Начало - в 16.00.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:31 Сегодня Роль клиник в социальной адаптации пациентов после лечения алкоголизма
10:13 Сегодня Технологическое образование сахалинских школьников станет еще интереснее
08:57 Сегодня На Сахалине стали известны медалисты соревнований среди ветеранов ВОВ и "Детей войны"
11:50 Сегодня При строительстве проекта "Анива" будет создано 120 новых рабочих мест
09:33 2 Сентября Ново-Александровск отметил 140-летие
12:05 3 Сентября Сахалинцы встретились с писателем и земляком Федором Константиновым
09:54 2 Сентября Сахалинцев приглашают на выставку, посвященную творчеству Михаила Шолохова
12:46 2 Сентября В Южно-Сахалинске 3 сентября будет ограничено движение транспорта
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
- 03:14 19 Августа Доставка негабаритных грузов из Китая: виды и особенности перевозки
16:10 29 Августа Сахалинским предпринимателям стал доступен маркетплейс услуг для бизнеса
14:12 30 Августа Три тысячи муаровых лент раздали в Южно-Сахалинске в канун 3 сентября
Выбор редакции
- 13:57 Сегодня Жители Сахалинской области отправили 950 посылок для мобилизованных в зону СВО
- 10:15 6 Сентября Южносахалинцев приглашают приобрести свежую камбалу
- 11:06 5 Сентября Сахалинцам рассказали, как правильно утилизировать растительные отходы
- 16:25 4 Сентября На Сахалине состоится конкурс профессионального мастерства "Лучший пахарь-2024"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?