В Южно-Сахалинске назвали лауреатов премии мэра и имена, которые украсят Доску почета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Каждый год накануне Дня города в Южно-Сахалинске чествуют южносахалинцев и предприятия за их достижения и вклад в развитие городского округа. Сегодня в областном Центре народного творчества состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии мэра города и вручения свидетельств о занесении на Доску почета городского округа.

Церемонию награждения открыл глава города Сергей Надсадин, отметив, что такое торжественное мероприятие в преддверии городского праздника стало доброй традицией и выражением общественного признания.

- Главный успех развития нашего города - это люди. Энергичные, целеустремленные, порядочные. Немногословные, но очень гармоничные и внешне, и внутренне. Благодаря их энергии, силам наш город развивается, становится красивее. Большинство говорит, что в Южно-Сахалинске комфортно работать, создавать семьи, отдыхать. И эта гармония очень ценна. В тесном контакте с правительством Сахалинской области и главой Валерием Лимаренко мы сделаем максимальное для того, чтобы развитие шло еще динамичнее и каждый житель мог отметить - здесь лучшее место, где можно жить в ладу с собой и природой, - отметил мэр Сергей Надсадин.

В 2024 году лауреатами премии администрации города Южно-Сахалинска стали 15 горожан. Наград удостоены представители учреждений культуры, здравоохранения, педагоги, врачи, спортсмены, предприниматели, работники сферы сельского хозяйства, торговли, ЖКХ, журналисты, представители правоохранительных органов, учащиеся общеобразовательных, спортивных и музыкальных школ города, которые достигли выдающихся результатов в своей деятельности.

Один из них - ученик Спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе Артем Ким. Около девяти лет юный горожанин занимается тхэквондо.

- Эмоции, конечно, на высоком уровне, был проделан большой труд. Конечно, я стремился к награде, рад, что сегодня здесь присутствую. Планирую идти дальше, еще много целей. И всем желаю терпения, стремления. Если что-то начали - то нужно идти до конца, - комментирует Артем Ким.

Еще одна форма общественного признания за заслуги в профессиональной и творческой деятельности - занесение имен жителей и названий предприятий на Доску почета. Свидетельства о присвоении почетного статуса сегодня вручали первый вице-мэр Южно-Сахалинска Сергей Ковальчук, вице-мэры Елена Федорова, Дмитрий Хайбриев, Виталий Данилов.

В числе награжденных - Сахалинское линейное производственное управление магистральных трубопроводов ООО «Газпром Трансгаз Томск», отмеченное за активную благотворительную деятельность.

- Сегодня наш филиал в очередной раз занесен на Доску Почета, это очень приятно. Южно-Сахалинск, как отмечено, это не просто ворота и витрина Дальнего Востока, но и самый комфортный город для жизни. Для сохранения этого мы приложим максимум усилий. Наш филиал растет, развивается, и вместе с городом мы будем идти в ногу со временем, - комментирует начальник Сахалинского линейно-производственного управления магистральных трубопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» Сергей Шешуков.

В этом году за вклад в развитие Южно-Сахалинска премиями мэра отмечены:

- врач-колопроктолог отделения гнойной хирургии ГБУЗ СО «Южно- Сахалинская городская больница им. Ф.С. Анкудинова» Чупахин Евгений Владимирович, номинация «Дарю жизнь» в сфере здравоохранения;

- главный зоотехник АО «Совхоз Южно-Сахалинский» Лебедева Людмила Сергеевна, номинация «Здоровый продукт» в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности;

- индивидуальный предприниматель Чен Алексей Михайлович, номинация «Сервис года» в сфере потребительского рынка;

- дворник 1 разряда МУП «ЖЭУ № 10» Валентина Васильевна Сергина, номинация «Уютный город» в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Южно-Сахалинску Стародубцев Игорь Игоревич, номинация «Героика будней» в сфере охраны правопорядка;

- учитель начальных классов МАОУ СОШ № 3 имени Героя России Сергея Ромашина Доржиева Оюна Цыденовна, номинация «Сердце отдаю детям» в сфере образования;

- старший тренер-преподаватель высшей категории ГБУ ДО «Спортивная школа по волейболу» Захарова Марина Борисовна, номинация «Сердце отдаю детям» в сфере физической культуры и спорта;

- преподаватель по классу трубы МБУДО «Центральная детская музыкальная школа города Южно-Сахалинска» Пак Даниил Станиславович, в номинации «Сердце отдаю детям» в сфере культуры и искусства;

- директор МБУ Центр народной культуры «Радуга» Садовая Светлана Александровна, номинация «Культура города» в сфере культуры и искусства;

- начальник информационно-аналитической службы ТВ «Издательский дом «Губернские ведомости» Ким Галина Георгиевна, номинация «Призвание - журналист» в сфере журналистики;

- учащийся МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе» Ким Игорь Сунгирович, номинация «Воля к победе» среди людей с ограниченными возможностями здоровья;

- тренер-преподаватель по художественной гимнастике МАУ ДО «Спортивная школа по плаванию города Южно-Сахалинска» Цыганова Инна Владимировна, номинация «Олимпийские вершины» в сфере физической культуры и спорта;

- учащийся МБУДО «Центральная детская музыкальная школа города Южно-Сахалинска» Зайнутдинов Филипп Вадимович, номинация «Молодые таланты» в сфере культуры и искусства;

- учащийся 11 класса Лицея № 1 города Южно-Сахалинска Бобров Иван Анатольевич, номинация «Молодые таланты» в сфере образования;

- учащийся МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе» Ким Артем Александрович, номинация «Молодые таланты» в сфере физической культуры и спорта.

Свидетельства о занесении на Доску Почета вручены:

1. За успехи и достижения в профессиональной деятельности - Федько Тамаре Петровне, паспортисту общества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-3»;

2. За успехи и достижения в профессиональной деятельности - Леонову Валерию Николаевичу, директору ООО ТФ «Сахалинский Бекон - 2»;

3. За вклад в дело охраны здоровья населения города и за достижения в профессиональной деятельности - Антонову Андрею Владимировичу, заведующему, врачу-нейрохирургу нейрохирургического отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сахалинская областная клиническая больница»;

4. За вклад в дело охраны здоровья населения города и за достижения в профессиональной деятельности - Потаповой Наталье Александровне, заведующей амбулаторно-диагностическим отделением комплексной реабилитации Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сахaлинский областной реабилитационный центр»;

5. За успехи и достижения в профессиональной деятельности - Погосян Наталье Алексеевне, генеральному директору ООО «Бухгалтерская скорая помощь»;

6. За успехи и достижения в профессиональной деятельности - Андреевой Татьяне Николаевне, воспитателю МБДОУ детский сад компенсирующего вида №6 города Южно-Сахалинска;

7. За успехи и достижения в профессиональной деятельности - Анне Вороховой, директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Этнос»;

8. За благотворительную деятельность, выраженную в оказании благотворительной помощи — Веронике Мананковой, руководителю всероссийского движения «Сахалин. Шьём для наших»;

9. За успехи и достижения в профессиональной деятельности - . Корнеевой Татьяне Николаевне, директору Государственного автономного учреждения культуры «Сахалинский Международный театральный центр им. A.П. Чехова»;

10. За успехи и достижения в профессиональной деятельности - Васюк Ирине Михайловне, председателю Сахалинского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;

11. За особые успехи в профессиональной деятельности – в лице ответственного секретаря Вячеслава Михайловича Жердева - ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин»;

12. За успехи и достижения в образовательной сфере на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» - в лице директора Светланы Анатольевны Французовой — МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества города Южно-Сахалинска»;

13. За вклад в развитие сферы физической культуры и спорта на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» - в лице директора Владислава Андреевича Глухова - МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе города Южно-Сахалинска»;

14. За благотворительную деятельность, выраженную в оказании благотворительной помощи – в лице директора Ильи Игоревича Лавушева - ООО «ОК СИТИ»;

15. За благотворительную деятельность, выраженную в оказании благотворительной помощи – в лице председателя Майи Владимировны Кирилловой - Сахалинскому региональному отделению Общероссийской организации «Ассамблея народов России»;

16. За активную благотворительную деятельность, выраженную в оказании регулярной и существенной благотворительной помощи - в лице начальника службы по связям с общественностью и СМИ Татьяны Анатольевны Артеменко - ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»;

17. За благотворительную деятельность, выраженную в оказании благотворительной помощи - в лице генерального директора Дмитрия Вячеславовича Митяева - ООО «Тезона»;

18. За благотворительную деятельность, выраженную в оказании благотворительной помощи - в лице генерального директора Тен Эрнеста - ООО «Специализированный застройщик «Рыбоводстрой»;

19. За активную благотворительную деятельность, выраженную в оказании регулярной и существенной благотворительной помощи – в лице заместителя генерального директора Сергея Георгиевича Табакова - ООО «ЛИГО-дизайн трейдинг»;

20. За активную благотворительную деятельность, выраженную в оказании регулярной и существенной благотворительной помощи – в лице заместителя начальника Сахалинского линейного производственного управления магистральных трубопроводов Сергея Ивановича Бурдинского - Сахалинское линейное производственное управление магистральных трубопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск».