На ВЭФ-2024 обсудили роль Сахалина в развитии КВН на Дальнем Востоке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Игры «Клуба веселых и находчивых» - это ядро креативной экономики, на базе которого можно с нуля строить современные медиа, растить востребованных специалистов и повышать результативность работы властей по такому важному показателю, как качество и доступность «социального лифта». К такому выводу пришли участники сессии «Культурное лидерство как фактор конкурентоспособности регионов», которая состоялась во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Спикером мероприятия стал продюсер проектов КВН Артур Туманян, который уже знаком сахалинцам: в августе он посетил острова и рассказал местным жителям, как построить карьеру в медиа с помощью Лиги, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Главной темой обсуждения в рамках сессии на ВЭФ-2024 стало развитие движения КВН в Дальневосточном федеральном округе. Здесь из-за географической отдаленности и затрудненного доступа к практикам федерального опыта построить карьеру в сфере креативных индустрий сложнее, чем в западной части России. Поэтому аналогичную платформу нужно развивать в ДФО. И Сахалинская область уже имеет весомый потенциал, чтобы стать центром Лиги КВН на Дальнем Востоке.

«В августе на Сахалине впервые в истории прошел Летний Кубок КВН. Для нашего региона принять такого рода мероприятие было большой ответственностью, но мы справились и показали уровень, сопоставимый с площадкой в Сочи. В островном регионе есть собственная команда КВН «Сделано на Сахалине», которая благодаря поддержке губернатора Валерия Лимаренко получила возможность заявить о себе за пределами Дальнего Востока. Наши ребята прекрасно выступили в Первой лиге, получили путевку на Летний Кубок, попали в эфир Первого канала. И все это дало мощную мотивацию любителям КВН на Сахалине и Курилах присоединиться к нашему общему творческому потоку. Мы будем развивать Лигу КВН на Дальнем Востоке, для этого есть все условия», - подчеркнула руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Анастасия Кожепенько.

По итогам Летнего Кубка КВН губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и генеральный директор ТТО «АМиК» Александр Масляков-младший договорились о развитии Дальневосточной лиги КВН. Предварительную программу совместной работы островного региона с творческим объединением представили на сессии ВЭФ. Частью большого проекта станет Сахалинская областная лига КВН, которая даст возможность местной молодежи заявить о себе уже в октябре: муниципальные команды смогут побороться друг с другом, а самые яркие юмористы получат шанс попасть в сборную команду, представляющую островной регион. Кроме того, 4 декабря 2024 года в Южно-Сахалинске пройдут соревнования в рамках Дальневосточной лиги КВН - Кубок губернатора Сахалинской области.