Тихоокеанское
информационное агентство
7 Сентября 2024
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Парковка в районе проезда Зоологического в Южно-Сахалинске будет закрыта вечером 8 сентября
15:40, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Парковка в районе проезда Зоологического в Южно-Сахалинске будет закрыта вечером 8 сентября

Парковка в районе проезда Зоологического в Южно-Сахалинске будет закрыта вечером 8 сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Парковка в районе проезда Зоологического в Южно-Сахалинске будет закрыта вечером 8 сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничения, связанные с выполнением дорожных работ, начнут действовать в 20.00 и продлятся до 23.00.

Для проведения работ автомобилистов просят заранее освободить парковочную зону от личных автомобилей.

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