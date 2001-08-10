Участок улицы Горной в Южно-Сахалинске будет перекрыт для движения с 11 по 13 сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 9.00 11 сентября и до 18.00 13 сентября будет закрыт для проезда участок ул. Горной между Физкультурной и Комсомольской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

«Сахалинская коммунальная компания» будет проводить работы в тепловой камере, расположенной на дорожном полотне.

Объезд будет возможен по улицам частного жилого сектора или межквартальные проезды. СКК приносит извинения за доставленные неудобства и просит автовладельцев заранее планировать свой маршрут.