Более 1000 пострадавших на производстве жителей Сахалинской области получают страховые выплаты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области ежемесячные выплаты в связи с полной или частичной утратой трудоспособности в результате производственной травмы или профессионального заболевания получают 1092 человека. В 2023 году на эти цели региональное Отделение Социального фонда России направило 340,7 миллиона рублей. С начала этого года общий размер страховых выплат составил почти 200 миллионов рублей, рассказали ТИА "Острова" в фонде.

«Жители Сахалинской области, работающие по трудовому договору, а также по гражданско-правовому договору, застрахованы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Если такой случай наступает, работник может рассчитывать на государственную поддержку, в том числе на пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка до выздоровления», — сообщила управляющий Отделением Социального фонда России по Сахалинской области Марина Аглиулина.

При установлении стойкой утраты профессиональной трудоспособности гражданину назначаются единовременная и ежемесячные страховые выплаты. Размер единовременной страховой выплаты устанавливается в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности пострадавшего исходя из максимальной величина выплаты, которая в 2024 году составляет 141 480 рублей.

Размер ежемесячной страховой выплаты, которая компенсирует гражданину заработок, определяется как доля его среднего месячного заработка, исчисленная в соответствии со степенью утраты им профессиональной трудоспособности. Максимальный размер выплаты в нынешнем году равен 108 784 рублям.

Вместе с тем, при производственной травме или профессиональном заболевании региональное Отделение СФР оплачивает пострадавшим сахалинцам медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, определенную органами медико-социальной экспертизы. Отделение фонда также будет оплачивать лечение граждан, получивших травму после тяжелых случаев на производстве, сверх программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи. Это — все диагностические, лечебные и физиотерапевтические процедуры, а также дорогостоящие лекарства, которые назначила пациенту врачебная комиссия. Уточненный порядок оплаты расходов на реабилитацию пострадавших на производстве граждан вступил в силу 31 июля.

Единый контакт-центр Отделения Социального фонда России по Сахалинской области — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная — с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.