Тихоокеанское
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16:22, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинский краеведческий музей приглашает принять участие в акции "Мы вместе"

Сахалинский краеведческий музей приглашает принять участие в акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 6 по 8 сентября в Сахалинском областном краеведческом музее пройдет акция "Мы вместе", рассказали ТИА "Острова" в музее.

Вас ждут тематические экскурсии, лекции, мастер-классы, квесты, а также ярмарка сахалинских мастеров. Принять участие в мероприятиях можно купив входной билет в музей.

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