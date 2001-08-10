Телемост связал школы Южно-Сахалинска и Беслана

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В школе №1 Южно-Сахалинска прошло мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября. Педагоги, учащиеся, представители общественных организаций почтили память жертв трагедии, которая произошла в Беслане 20 лет назад, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы №1 Южно-Сахалинска Светлана Бенеш, при содействии департамента образования учреждению удалось связаться с коллегами из Северной Осетии. В мероприятии в режиме телемоста приняли участие педагогические коллективы, учащиеся и родители школ города Беслана. Находясь за тысячи километров от Южно-Сахалинска, они стали зрителями трогательной театральной музыкально-театральной постановки, которую представили ребята школы №1.

– Идея родилась у учительницы начальной школы, руководителя театрального кружка, которая подготовила программу «Урок памяти. Сахалин помнит». Приглашены представители осетинского народа, которые сейчас проживают в Южно-Сахалинске, ветераны локальных войн, участники специальной военной операции. Теракт в Беслане не оставил равнодушным никого, – отметила Светлана Сергеевна.

К участникам мероприятия обратился директор филиала Центра «Воин» Станислав Калентьев, который отметил, что каждый год 1 сентября его воспитанники также собираются в стенах клуба, чтобы почтить память погибших.

– Такие патриотические мероприятия закаляют наших детей. Они становятся более ответственными, внимательными, в том числе в вопросах безопасности,– сказал Станислав Калентьев.

В холле учреждения образования организовали небольшой мемориал с игрушками, цветами и бутылками с питьевой водой. На стенде разместили фотографии детей, а также офицеров спецназа, героически погибших в ходе операции по освобождению заложников.