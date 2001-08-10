Впервые по Северному морскому пути доставили груз на Сахалин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине 4 августа встретили судно «Леди Д», которое совершает первый в этом году субсидируемый каботажный рейс по Северному морскому пути. Порт Корсаков вошел в его маршрут впервые, рассказали ТИА "Острова" рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Более года губернатор Валерий Лимаренко добивался на федеральном уровне, чтобы Корсаковский порт стал важной точкой на Северном морском пути, и вот результат - мы уже встретили первый рейс. Надо отметить, что островные предприниматели не упустили возможность опробовать новый и более выгодный способ доставки грузов в регион. Всего на борту судна было размещено 234 контейнера, из них порядка 60 – с грузом для Сахалинской области: стройматериалами, техникой, продуктами питания., – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Судно вышло из Архангельска 28 июля, время следования до Сахалина составило 39 дней. Даже с учетом сложной ледовой обстановки это значительно быстрее, чем доставка грузов по традиционному маршруту через БАМ и Транссиб.

- Несмотря на непростую ледовую обстановку в Восточно-Сибирском море, мы добрались до Сахалина. В Чукотском море нам даже пришел на помощь ледокол. А когда вышли в Берингово море, попали в сильный циклон. Но в море всегда нужно быть готовым к испытаниям. Мы благополучно прибыли к вам, хоть и с небольшим опозданием, – рассказал капитан судна «Леди Д» Вадим Анисимов.

По пути на Сахалин «Леди Д» выполнила судозаход в порт Певек. После разгрузки в порту Корсаков судно отправится в Находку, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Мурманск.

По поручению губернатора был проработан вопрос о включении порта Корсаков в маршрут Северного морского пути. СМП – наиболее выгодный морской маршрут, субсидируемый государством. Его используют для развития нефтегазовых проектов и доставки значительного количества грузов, необходимых для строительной отрасли, ЖКХ, сельского хозяйства и других сфер. Осенью 2024 года состоится еще один рейс по Севморпути с судозаходом в порт Корсаков – прием заявок на доставку грузов уже открыт.

Отметим, что накануне стартовала реконструкция Корсаковского порта – в ближайшие три года он станет глубоководным портом-убежищем. Модернизация морской гавани – один из ключей к экономическому развитию островного региона на десятилетия вперед. Здесь должны появиться рыбоперерабатывающие и логистические мощности, центр дистрибуции рыбной продукции и крупный контейнерный терминал. Все это сделает порт важным пунктом на Северном-морском пути и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, позволит в разы увеличить объемы грузоперевозок и налоговые поступления в бюджет, а также создаст новые рабочие места в регионе.