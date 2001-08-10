Более шести тысяч подростков Сахалина и Курил работали на летних каникулах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За три летних месяца 6112 школьников получили трудовой опыт и заработали свои первые деньги, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по труду и занятости населения.

Так как подростки в большинстве своём еще не имеют профессиональной квалификации, то на каникулах ребята трудились дворниками, подсобными рабочими, рабочими зеленого хозяйства, уборщиками производственных и служебных помещений, курьерами, гардеробщиками, обработчиками информационного материала и переплетчиками документов. Каждый школьник работал по трудовому договору и получил заработную плату с учетом районного коэффициента и «северных» надбавок.

– Временное трудоустройство летом – отличный шанс для ребят осознать, что такое рабочий график и должностные обязанности. Занятость подростков в течение года способствует профессиональному самоопределению, позволяет получить первый трудовой опыт и заработать собственные деньги. Кроме того, это один из наиболее эффективных способов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, – прокомментировала Татьяна Бабич, руководитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области.

Всего за 8 месяцев этого года были временно трудоустроены в свободное от учебы время 7764 школьника.