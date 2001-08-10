На Сахалине состоится конкурс профессионального мастерства "Лучший пахарь-2024"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Это одно из крупнейших сельскохозяйственных мероприятий, которое призвано отдать дань уважения ответственной и нужной профессии механизатора, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве сельского хозяйства.
В мероприятии примут участие сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства Сахалинской области, представители научных организаций, банков, поставщиков техники, а также преподаватели и учащиеся профильных учебных заведений.
Ключевая программа мероприятия – соревнования механизаторов. Соревнования пройдут в двух возрастных категориях: до 27 лет и старше 27 лет. Также участники смогут не только продемонстрировать свой профессионализм, но и поделиться опытом друг с другом, обсудить новейшие достижения агропромышленного комплекса и познакомиться с новыми образцами сельскохозяйственной техники.
Кроме того, для участников и гостей праздника будут представлены культурно-развлекательная и образовательная программы: выступления творческих коллективов муниципальных образований, презентация и дегустация продукции фермерских хозяйств и предприятий пищевой промышленности, демонстрационные полеты беспилотных авиационных систем, выставка сельскохозяйственный техники, агроэкологическое испытание сортов картофеля компании СеДеК и многое другое.
Мероприятие состоится 6 сентября 2024 года в 10:30 ч. на поле АО «Совхоз Южно-Сахалинский», расположенном на 17-ом километре автодороги Южно-Сахалинск-Долинск (слева).
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