Восемь новых вагонов в ближайшее время пополнят ж/д состав на линии Южно-Сахалинск – Ноглики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске состоялась презентация восьми новых вагонов для поездов дальнего следования по маршруту Южно-Сахалинск – Ноглики. В ближайшее время они выйдут на линию. Техника приобретена за счет средств ОАО «РЖД», рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Сегодня в транспортной сфере региона происходят глобальные изменения. Это касается и железной дороги, где мы обновляем составы и прорабатываем маршруты и их интенсивность с учетом потребностей жителей. Не раз сахалинцы обращались ко мне с просьбой обновить вагоны на поездах дальнего следования, и сегодня мы вновь встречаем новую партию техники, которая соответствует всем современным требованиям. Кроме того, в Южно-Сахалинске появились городские экспрессы, которые уже успели оценить горожане. Мы продолжаем открывать новые транспортно-пересадочные узлы, добавлять рейсы. И все это мы делаем для того, чтобы островитяне и гости региона могли комфортно добираться в школы, сады, больницы и любые другие пункты, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.
- Сегодняшний день олицетворяет последовательное исполнение всех принятых решений. Это год фактически обновления подвижного состава, который эксплуатируется на Сахалине. Сегодня мы имеем современный подвижной состав с использованием всех уже привычных, но в то же время новых технологий и сервисов. Обновляя подвижной состав для дальних перевозок, для себя большой задачей числим организацию внутригородских рельсовых железнодорожных перевозок. И последовательно обновляя и дополняя подвижной состав, мы формируем инфраструктурную и подвижную возможность для того, чтобы эти решения были использованы в полноте того замысла, который мы обсуждаем. Существующий подвижной состав и вновь прибывший позволяет организовать эту технологию, - сообщил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников.
С прибытием новой техники подвижной состав в регионе обновлен свыше чем на 70%. На линию между областным центром и Ногликами выйдут пять купейных и три сидячих вагона. Все они оснащены полностью автоматизированной системой жизнеобеспечения: кондиционерами, биотуалетами, системами для обеззараживания воздуха, фильтрации воды, пожарной сигнализацией и системой пожаротушения. Кроме того, при создании использованы гипоаллергенные материалы, на окнах стоят двухкамерные ударопрочные стеклопакеты.
Кроме того, в начале текущего года на Сахалин прибыли четыре новых вагона. Все они также были изготовлены на Тверском вагоностроительном заводе в рамках соглашения с АО «Пассажирская компания «Сахалин» и, по приезде на остров, вышли на маршруты дальнего следования.
- По поручению губернатора Валерия Лимаренко продолжаем обновлять железнодорожный транспорт. Очередная партия вагонов для дальнего следования была поставлена в регион. На сегодня уже один состав поезда полностью обновлен. ОАО «РЖД» также ведет активную работу по замене пригородного подвижного состава — на Сахалине курсируют уже семь рельсовых автобусов. Кроме того, создается пассажирская инфраструктура, идет монтаж двухпутных вставок. Мы проинспектировали ход данных работ и посмотрели технологию скрещения поездов. Реализация запланированных мероприятий позволит повысить качество железнодорожных перевозок в регионе», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Жоголев.
Отметим, что обновление подвижного состава и модернизация железнодорожной инфраструктуры в Сахалинской области проводятся в рамках регионального стратегического проекта «Железная дорога как городской транспорт», инициированного губернатором Валерием Лимаренко. В пределах Южно-Сахалинской агломерации, активно строятся транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). Первые два открылись на вокзале Южно-Сахалинска и в Дальнем в 2022 году. ТПУ «Привокзальный» и «Алые розы» оснастили перронами, посадочными постами для автобусов, крытыми велопарковками, а также провели озеленение. В 2023 году появился еще один ТПУ «Горизонт» - здесь организовали бесплатную парковку, остановку и место заезда для городского транспорта. Также завершен первый этап благоустройства ТПУ «Нова» возле ж/д станции Новоалександровка. Еще три совмещенных остановочных пункта, которые позволяют сахалинцам совершать пересадки с ж/д транспорта на автобусы появятся в 2025 году возле («Роза Таун», «Большая Елань», «Пять углов» - 2024 год), «Большой полянки» и «Технопарка». Все это создало более комфортные условия для поездок и позволило значительно увеличить пассажиропоток на железнодорожном транспорте.
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