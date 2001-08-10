В Южно-Сахалинске ветераны отметили 3 сентября на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественный обед с концертной программой, посвященный 79-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны состоялся в конгресс-холле «Столица». Главными гостями события стали ветераны и участники Великой Отечественной войны, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Также в мероприятии принял участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, депутаты, руководители общественных организаций.

Губернатор поздравил всех с праздником и отметил, что фундамент для становления и роста Сахалинской области был заложен ветеранами.

- Сегодня мы – регион, который активно и бурно развивается, у нас растут города и сёла. Это и есть результат общих усилий, а также Победы наших воинов, которые 79 лет назад сложили головы здесь на Сахалине и на Курилах, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Глава областного центра в своем выступлении отметил, что 3 сентября для всех островитян – особенный день, который вписан в историю страны.

- От всей души поздравляю всех с 79-ой годовщиной Победы над милитаристской Японией и окончанием Второй мировой войны. Для нас, жителей Сахалинской области сегодня особенный день. Он напоминает нам о Победе над фашизмом, которая далась нелегко, ценой героических усилий наших воинов, самоотверженной борьбой тех, кто сражался на фронте, и тех, кто трудился в тылу. Сегодня, спустя 79 лет мы отдаем дань уважения героизму наших земляков, которые освобождали, защищали и отстраивали Сахалин. Мы помним всех, кто защищал нашу Родину! Сегодня Сахалинская область, благодаря усилиям нашего губернатора и его команды – процветающий регион, которым гордятся ветераны и их потомки. С праздником! – обратился к присутствующим мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Особенностью праздника стала презентация юбилейного тома альманаха «Победители», инициированного депутатом Государственной Думы – Георгием Карловым. Всего с начала создания проекта было опубликовано более 350 уникальных воспоминаний ветеранов и участников Великой Отечественной войны.

- Наш проект важен, потому что пройдет 20, 30, 50 лет и будут предприниматься попытки переписать историю Великой Отечественной войны, а эта книга станет историческим компасом для молодого поколения, – рассказала редактор проекта Елена Герцен.

В десятую книгу вошло 30 историй, 8 из которых записаны от первого лица, остальные свидетельства зафиксированы по воспоминаниям родственников.

- История жизни моего дедушки вошла в 10-ый альманах «Победители», я очень рада. Мой дедушка – Михаил Приходовский был первым командиром Южно-Сахалинского объединенного авиаотряда островного аэропорта. Руководил гражданской авиацией Сахалинской области. Это замечательный проект, который позволяет сохранять память поколений, – рассказала внучка ветерана Елена Кузьмичёва.

На мероприятии присутствовали не только герои новой книги, но и команда создателей альманаха. Дизайнер Анна Мадьянова разрабатывала макет первого тома «Победителей», а также занималась версткой последующих изданий.

- Первый альманах готовился больше года с несколькими вариантами дизайна. Остановились на горизонтальном, напоминающем старые семейные фотоальбомы. В каждом выпуске около 150 архивных фотографий. В общей сложности я обработала более 1500 снимков. Над последним выпуском работала около 3 месяцев. Для меня – счастье поучаствовать в этом проекте, потому что сохранять нашу историю для новых поколений очень важно, – поделилась Анна Мадьянова.

Добавим, альманах вышел тиражом в тысячу экземпляров. Все они будут переданы в сахалинские библиотеки, школы, музеи. Гости мероприятия также получили в подарок по книге.