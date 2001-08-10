На Сахалин привезут чудотворную Казанскую икону Божией Матери
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 6 мая 2024 года в рамках Всероссийского молебна о Победе началось масштабное принесение чудотворной Казанской иконы Божией Матери в регионы России. В Южно-Сахалинск икона прибудет из Петропавловска-Камчатского 9 сентября, сообщает astv.ru.
Как сообщают в Южно-Сахалинской и Курильской епархии, новообретённая чудотворная икона была принесена в 49 епархий Русской Православной Церкви. За это время свыше 800 тысяч верующих поклонились святыне и приняли участие во Всероссийском молебне о Победе.
"Как и в 2023 году, когда в ходе первого Всероссийского молебна о Победе во все регионы нашей страны были принесены мощи Святого великомученика Георгия Победоносца, сотни тысяч верующих поклонились Казанской иконе и помолились Пресвятой Богородице о наших сражающихся бойцах и их скорейшем победоносном возвращении домой", - сообщают в островной епархии.
Во всех епархиях Русской Православной Церкви, принимающих святыню, организуются молебные пения о Победе, а также крестные ходы с чудотворным образом.
9 сентября в 17 часов в Кафедральном соборе Рождества Христова архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор в сослужении духовенства епархии совершит молебен о Победе.
В этот день собор будет открыт для верующих до 22 часов.
10 сентября в Кафедральном соборе Рождества Христова, архиепископом Южно-Сахалинским и Курильским будет совершена Божественная литургия, при участии соборного духовенства.
10 и 11 сентября перед чтимым образом духовенство епархии будет совершать молебны, а вечером 11 сентября икону на самолете доставят во Владивосток.
"Московский список Казанской иконы Божией Матери – икона Русских Побед. Искусствоведы относят написание этого образа примерно к 1580 году. В годы Смутного времени Казанская икона стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского и в 1611 году была принесена под занятую польско-литовскими интервентами Москву. Именно через эту икону после трёхдневной молитвы и поста всего русского войска осенью 1612 года Пресвятая Богородица помогла освободить Москву от захватчиков.
После освобождения столицы Дмитрий Пожарский поставил икону в своей приходской Введенской церкви на Лубянке, а затем образ перенесли в специально возведённый Казанский собор. В 1812 году французские оккупанты сняли драгоценный оклад, но сам образ удалось спасти.
Русская Победа в Отечественной войне 1812 года и дальнейшее триумфальное взятие Парижа в 1814 году также связаны с молитвами перед московским списком Казанской иконы. Во времена революционной смуты в 1918 году московский список был украден из Казанского собора и чудесным образом обретён только 105 лет спустя трудами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Возвращение святыни в Казанский собор на Красной площади состоялось 4 ноября 2023 года – в день Казанской иконы Пресвятой Богородицы и государственный праздник Дня народного единства. Организатором Всероссийского молебна о Победе – общероссийского принесения Казанской иконы Божией Матери – по благословению Святейшего Патриарха Кирилла выступает Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора и Фонда Царьград", - рассказывают в островной епархии.
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