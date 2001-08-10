Тихоокеанское
информационное агентство
3 Сентября 2024
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Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают за камбалой
13:57, | Новости общества Сахалина и Курил

"Мы Zа мир": в Южно-Сахалинске прошла патриотическая акция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие, приуроченное ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, прошло в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 3 сентября, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Специалисты библиотеки и «Серебряные» волонтеры поздравили гостей и жителей областной столицы с праздником. Участникам акции были вручены информационные буклеты, рассказывающие о ходе исторических событий, приблизивших победу над Японией и завершение Второй мировой войны.Цель акции – углубить знания об исторических событиях, достойных увековечивания в народной памяти.

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