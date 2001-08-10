Тихоокеанское
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10:48, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы смогут следить за безопасностью детей в режиме онлайн

Сахалинцы смогут следить за безопасностью детей в режиме онлайн

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: нейросеть

Южно-Сахалинск, РФ — МТС, цифровая экосистема, запустила новый функционал в сервисе «Кто/Где»: теперь в нем можно настраивать геозоны и push-уведомления. С их помощью родители могут получать сообщения, например, когда дети приходят в школу или возвращаются домой. Сервис передает информацию даже при нестабильной работе GPS.

Геозоны — это виртуальные пространства, установленные в определенных границах на карте. В приложении можно настраивать до 10 геозон и получать уведомления при входе и выходе из них. Сервис работает на базе алгоритмов машинного обучения, что позволяет определять местоположение с точностью до 21 метра.

Приложение получает данные не только от привычных спутниковых систем, но и от базовых станций, что помогает определять конкретное место при отключенном или нестабильном GPS. Для обеспечения безопасности персональных данных обмен координатами возможен только с теми, кто дал на это согласие.

 «В марте этого года мы запустили бета-версию сервиса «Кто/Где», и наблюдаем значительный интерес к нему со стороны пользователей.  Так, среднемесячное число пользователей сервиса приблизилось к отметке 100 тыс. человек, при этом более 60% из них не являются абонентами МТС. С началом учебного года вопрос безопасности школьников становится еще более актуальным. Родителям нужно быть уверенными в безопасности своих детей, где бы они ни находились: по дороге в школу, кружки или домой. И нам как цифровой экосистеме важно внедрять востребованные технологии, которые создают комфортную защищенную среду», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев. 

О сервисе

 «Кто/Где» — сервис, который дает возможность пользователям в режиме реального времени узнавать о местоположении своих близких, даже при нестабильной работе GPS.  Приложение доступно бесплатно для пользователей всех операторов на iOS и Android, а новый метод получения данных по базовым станциям и Wi-Fi сетям уже внедрен в бета-формате.

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