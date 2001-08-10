Ветеранов войны и тружеников тыла поздравляют в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционная акция «Поздравление ветерана» проходит в областном центре. Сотрудники администрации посещают на дому ветеранов, которые в силу почтенного возраста или по состоянию здоровья не могут принять участие в мероприятиях 3 сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня, 2 сентября, поздравления прозвучали в адрес 8 ветеранов и тружеников тыла. В каждом из дворов, где проживают южносахалинцы, приближавшие в далекие сороковые Победу, состоялись концерты военного оркестра.

- Эта акция стала уже доброй традицией для Южно-Сахалинска. Ежегодно мы чествуем наших ветеранов персональными концертами. Оркестр исполняет для них самые узнаваемые и любимые военные композиции, - рассказала советник департамента внутренней политики Екатерина Усова. - В акции принимают участие представители администрации Южно-Сахалинска, армейского корпуса Восточного военного округа, Народного фронта, депутаты. После концерта ветераны тепло принимают нас в гостях. Мы выражаем им огромную благодарность и вручаем памятные подарки.

Поздравления, творческие и памятные подарки получили Браславский Леонтий Иоелевич, Соломников Александр Петрович, Гаврилов Вячеслав Васильевич, Андреев Василий Николаевич, Соломко Владимир Дмитриевич, Щербак Павел Данилович, Харенко Нина Николаевна, Сахарук Евгения Семеновна.

Напомним, в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в областном центре пройдут традиционные памятные мероприятия, почетными гостями которых станут ветераны и труженики тыла. В 9:30 состоится церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Славы, в 10:00 — торжественное шествие расчетов Южно-Сахалинского военного гарнизона, в 20:00 — концерт на площади Победы.