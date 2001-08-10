МТС оцифровала единственный в России островной природный парк Монерон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: Природный парк Монерон

Уникальный остров Монерон обеспечили интернетом. Специалисты МТС организовали канал связи между Невельском и Монероном и запустили сеть Wi-Fi для туристов и сотрудников единственного в России островного природного парка.

Сеть Wi-Fi покрывает причал, базу инспекторов, международный дайвинг-центр, внутреннюю и внешнюю территорию базы отдыха - всего девять локаций. Чтобы обеспечить связью удаленные участки острова, специалисты МТС организовали канал радиосвязи.

Остров Монерон - единственный в России морской природный парк. Здесь нет постоянного населения, но ежегодно остров посещают тысячи туристов. Уникальность острова заключается в сочетании вулканических и горных ландшафтов, альпийских лугов и скалистых ущелий.