В Южно-Сахалинске 3 сентября будет ограничено движение транспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с празднованием 79-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны завтра, 3 сентября, в Южно-Сахалинске будут действовать ограничения для парковки и движения автомобилей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Парковка запрещена на следующих участках улиц:
до 10.00 3 сентября:
- на проезжей части по ул. Горького от ул. Тихоокеанской до Компроспекта;
- на Компроспекте от ул. Комсомольской до ул. Горького;
- на пер. Алтайском от ул. Горького до здания «Гидростроя».
до 15.00 4 сентября:
- по восточной стороне пл. Победы.
с 19.00 2 сентября до 17.00 3 сентября:
- по западной стороне пл. Победы.
с 19.00 2 сентября до 13.00 3 сентября:
- на парковке перед зданием администрации Южно-Сахалинска.
Движение транспорта запрещено на следующих участках улиц:
с 07.00 до 13.00 3 сентября:
- по ул. Горького от ул. Тихоокеанской до Компроспекта;
- на Компроспекте от ул. Комсомольской до ул. Горького;
- на пер. Алтайском от ул. Горького до здания «Гидростроя».
с 09.00 до 17.00 3 сентября и с 23.00 3 сентября до 03.00 4 сентября:
- по восточной стороне пл. Победы.
с 17.00 до 23.00 3 сентября:
- по ул. Горького от ул. Горнолыжной до Кафедрального собора Рождества Христово;
- по пр. Победы в районе магазина «Столичный».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:41 Сегодня Жителя Приморья во время рыбалки укусила рыба-игла
09:33 Сегодня Ново-Александровск отметил 140-летие
09:17 Сегодня Волейбольная команда ПСК "Сахалин" стала бронзовым призёром Кубка Сибири и Дальнего Востока
09:54 Сегодня Сахалинцев приглашают на выставку, посвященную творчеству Михаила Шолохова
14:25 28 Августа Аэровокзал "Южно-Сахалинск" запустил сервис "Опоздавший пассажир"
16:10 29 Августа Сахалинским предпринимателям стал доступен маркетплейс услуг для бизнеса
12:11 29 Августа Сахалинские росгвардейцы проводят мероприятия по контролю за оборотом оружия
17:38 28 Августа В отдаленном селе на юге Сахалина улучшили качество мобильной связи
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
- 11:35 5 Августа Сахалинэнерго оперативно восстановило электроснабжение населённых пунктов Невельского района, нарушенное циклоном на Сахалине
17:06 8 Августа Делегация Южно-Сахалинска принимает участие в международной выставке-ярмарке сельскохозяйственной техники в Китае
- 03:14 19 Августа Доставка негабаритных грузов из Китая: виды и особенности перевозки
Выбор редакции
- 09:54 Сегодня Сахалинцев приглашают на выставку, посвященную творчеству Михаила Шолохова
- 12:02 30 Августа На Сахалине пройдет практический семинар "Пять языков любви"
- 10:20 29 Августа В Южно-Сахалинске пройдет международный конкурс эссе "Диалог культур Россия-Китай"
- 12:53 28 Августа На Сахалине подвели итоги внедорожных соревнований RFC "Тропой тигра 2024"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?