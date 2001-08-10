В Южно-Сахалинске 3 сентября будет ограничено движение транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с празднованием 79-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны завтра, 3 сентября, в Южно-Сахалинске будут действовать ограничения для парковки и движения автомобилей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Парковка запрещена на следующих участках улиц:

до 10.00 3 сентября:

- на проезжей части по ул. Горького от ул. Тихоокеанской до Компроспекта;

- на Компроспекте от ул. Комсомольской до ул. Горького;

- на пер. Алтайском от ул. Горького до здания «Гидростроя».

до 15.00 4 сентября:

- по восточной стороне пл. Победы.

с 19.00 2 сентября до 17.00 3 сентября:

- по западной стороне пл. Победы.

с 19.00 2 сентября до 13.00 3 сентября:

- на парковке перед зданием администрации Южно-Сахалинска.

Движение транспорта запрещено на следующих участках улиц:

с 07.00 до 13.00 3 сентября:

- по ул. Горького от ул. Тихоокеанской до Компроспекта;

- на Компроспекте от ул. Комсомольской до ул. Горького;

- на пер. Алтайском от ул. Горького до здания «Гидростроя».

с 09.00 до 17.00 3 сентября и с 23.00 3 сентября до 03.00 4 сентября:

- по восточной стороне пл. Победы.

с 17.00 до 23.00 3 сентября:

- по ул. Горького от ул. Горнолыжной до Кафедрального собора Рождества Христово;

- по пр. Победы в районе магазина «Столичный».