Ново-Александровск отметил 140-летие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одним из праздничных событий, посвященных 140-летию Ново-Александровска, стала церемония награждения. На сцене у Дома культуры «Радуга» отметили заслуги жителей, внесших в развитие планировочного района свой личный вклад, рассказали ТИА "Острова" в городской аддминистрации.

- Сегодня мы отмечаем 140 лет со дня образования поселения Ново-Александровск. Сейчас это один из самых крупных планировочных районов островной столицы. Территория динамично развивается: растет и число жителей, и количество предприятий сервиса, появляются новые общественные пространства. В рамках транспортной реформы здесь был открыт ТПУ «Нова», - отметил в приветственном слове вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Вячеслав Кожухов. - Сейчас здесь есть все для комфортной жизни, развития детей, творчества и досуга. Но безусловно главная ценность - это люди, которые творят сегодняшний день будущее Ново-Александровска, поэтому для меня большая радость наградить жителей района.

Уточним, сегодня в Ново-Александровске проживает более 16 тысяч горожан, когда-то было всего 100 человек. История района берет начало в 1884 году с поселения под названием Поповские Юрты. С 1947 года населенный пункт вошел в состав Южно-Сахалинского района как Новоалександровский сельский совет. В 1963 году стал частью Анивского сельского района и в 1996 году планировочным районом Южно-Сахалинска.

- За 140 лет небольшое поселение выросло в самый большой планировочный район города Южно-Сахалинска. Сегодня территория активно застраивается. В ближайшее время будет заселена многоэтажка по пер. Мичурина, куда мы переселим жителей из ветхого жилья. Возводится большой современный комплекс «Верба» на улице Науки. Благоустраиваются придомовые территории, мы реконструируем ул. Науки, включая замену инженерных сетей. Обновляется сквер «Молодежный», а в следующем году здесь появится зона отдыха «Тимирязевское», за которую активно голосовали сами жители, - рассказал глава территории Ново-Александровск Андрей Маясов.

Отметим, на территории Ново-Александровска функционирует 165 предприятий торговли и бытового обслуживания, 3 учреждения здравоохранения, 2 учреждения культуры, 3 учреждения дошкольного образования и 2 школы.

- Я живу здесь очень давно, для меня Ново-Александровск - это дом. За последние годы он очень сильно изменился, благоустраиваются дворы, территория процветает. Хорошо организован детский досуг, проводятся различные мероприятия, летние лагеря. Меня радуют эти перемены, - поделилась жительница Ново-Александровска Александра Демина.

То, как выглядит планировочный район сегодня, заслуга многих людей - разных профессий и увлечений. В ходе торжественной церемонии были отмечены работники сферы образования, жители которые трудятся на благо Ново-Александровска уже более 30 лет, а также семейные династии.

- Народное празднование дня рождения - это уже добрая традиция для Ново-Александровска, с каждым годом увеличивается масштаб. Администрация города грамотно подходит к формированию праздника, здесь каждый может найти для себя развлечение по душе. Сегодня очень приятно наблюдать большое количество наших земляков, которые пришли отметить 140-летие района и делятся друг с другом хорошим настроением, - отметил житель Ново-Александровска Сергей Замотаев.

Слова признательности и пожелания крепкого здоровья были адресованы и старожилам Ново-Александровска, в их числе Антонина Григорьевна Ярцева, которая в следующем году отметит свое 100-летие. Также состоялось награждение Петра Алексеевича и Татьяны Григорьевны Гурьевых, отметивших, 50-летие совместной семейной жизни.

- Наш секрет семейного счастья прост - это уважение друг к другу и умение уступать. Мы уже друг друга изучили за 50 лет, знаем все свои недостатки, когда надо промолчать или подбодрить добрым словом, - рассказали супруги Гурьевы. - Нам приятно видеть, как район расстраивается и благоустраивается. Администрации города и области уделяют большое внимание территории, чему мы очень рады.

Подарком для жителей Ново-Александровска стал праздничный концерт от коллективов города и ДК «Радуга», развлекательная программа от ансамбля «Русский терем», дискотека современных и ретро-хитов, для детей были организованы различные мастер-классы, площадка с аква-гриммом. Также работали тематические фотозоны и ярмарка.