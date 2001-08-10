На Сахалине прошел литературный вечер, посвященный 77-летию генерал-майора Аркадия Левашова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литературный вечер, посвященный 77-летию генерал-майора налоговой полиции, заслуженного юриста Российской Федерации Аркадия Левашова состоялся в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, в рамках события «В кругу друзей», приуроченного к 77-летию библиотеки, 29 августа, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Аркадий Михайлович Левашов, кавалер ордена Красной Звезды, создатель и первый начальник Управления Федеральной службы налоговой полиции по Сахалинской области, генерал-майор налоговой полиции, кандидат психологических наук и обладатель почетного черного пояса Международной федерации каратэ Кёкусинкай, согласно давней традиции отмечает свой день рождения на Сахалине. Для этого он августе приезжает из Москвы, чтобы встретиться с коллегами и отпраздновать этот особенный день.

Главной темой вечера стала дружба. На встрече Аркадий Михайлович и его друзья пели песни, читали стихи собственного сочинения, делились воспоминаниями о своих боевых товарищах, коллегах, а также культурной жизни Южно-Сахалинска в эпоху их молодости.

Аркадий Левашов, отмечая свое 75-летие два года назад, преподнес библиотеке в год ее юбилея уникальные издания: «Свете тихий» и «Реки помнят свои берега» Николая Иванова, «Ватутин» и «Маресьев» из серии ЖЗЛ Николая Карташова с автографами авторов.

В этом году гость подарил Сахалинской областной универсальной научной библиотеке уникальные издания, подписанные авторами. Среди них — три тома избранных произведений Виктора Авдеева, сборники пословиц и поговорок «Зарницы» и «Тюрьмы. Зоны. Лагеря. 1983–1989» Вячеслава Горового, книгу «Афганские перевалы» Владимира Киени и произведение «Серенада северных морей» Игоря Бутмана и Андрея Фатхуллина.