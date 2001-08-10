В Сахалинской области гражданам с инвалидностью компенсируют стоимость полиса ОСАГО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Граждане с инвалидностью независимо от установленной им группы могут получить компенсацию в размере 50% стоимости полиса ОСАГО. Такая мера социальной поддержки предусмотрена законом об обязательном автостраховании, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОСФР по Сахалинской области.

Получить компенсацию по обязательному автострахованию могут граждане с инвалидностью, которым транспорт необходим по медицинским показаниям. Потребность в автомобиле должна быть отражена в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА). Размер компенсации составляет 50% от уплаченной страховой суммы по договору обязательного автострахования.

«Отделение СФР по Сахалинской области оформляет компенсацию проактивно, то есть без предоставления заявления и документов на основании информации из Федерального реестра инвалидов, Единой информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и реестра Российского союза автостраховщиков», — пояснила управляющий Отделением СФР по Сахалинской области Марина Аглиулина.

Если сведения в информационных системах отсутствуют либо они неполные, то компенсация автоматически назначена не будет. В этом случае нужно подать заявление на портале Госуслуг или в любой клиентской службе Отделения СФР по Сахалинской области. Необходимые сведения специалисты запросят в рамках межведомственного взаимодействия. Если от заявителя потребуются какие-либо дополнительные документы, его об этом уведомят.

Решение о предоставлении компенсации принимается в течение 5 рабочих дней, если собраны все необходимые сведения, подтверждающие это право. Выплата поступит в течение 5 рабочих дней со дня принятия положительного решения.

Получить консультацию можно в едином контакт-центре Социального фонда России — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: федеральная линия работает круглосуточно без выходных, Отделения СФР по Сахалинской области — с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.