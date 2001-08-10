Навигационные стенды устанавливают в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С помощью информационных стоек жители и гости города могут определить свое местоположение, а также узнать, какие достопримечательности находятся рядом, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Навигационные стенды устанавливают на главных туристических маршрутах областной столицы. Они уже появились в четырех местах — у Главпочтамта, на набережной реки Рогатки, на площади Славы и у Чехов-центра.
- В ближайшее время установим на повороте к СТК «Горный воздух» и у краеведческого музея. Примечательно, что у музея навигационный стенд будет цифровым. С сенсорной панелью. Он поможет туристу не только сориентироваться на месте, но и даст информацию о городе, основных достопримечательностях, позволит записаться на экскурсии, понять, где расположены точки общественного питания и гостиницы, - рассказал директор культурно-туристического центра Андрей Сухонос. - Также информационные стенды появятся в некоторых гостиницах Южно-Сахалинска. В целом до конца года в городе их будет установлено десять.
Проект по созданию в Южно-Сахалинске туристической навигации разработан по поручению мэра Сергея Надсадина. Установить информационные стенды планируется в пределах «праздничного квадрата», на въездах в город и основных точках притяжения. До 2027 года идею предполагается полностью реализовать. Всего в областном центре появятся порядка 45 навигационных стендов.
Добавим, в прошлом году Южно-Сахалинск посетили свыше полумиллиона туристов. Специалисты культурно-туристического центра постоянно разрабатывают для жителей и гостей города новые интересные направления. Вниманием пользуются культурно-познавательные, научно-популярные экскурсии, краеведческие лектории и экологические маршруты — массовые организованные восхождения на вершины Сусунайского и Мицульского хребтов.
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