Навигационные стенды устанавливают в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С помощью информационных стоек жители и гости города могут определить свое местоположение, а также узнать, какие достопримечательности находятся рядом, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Навигационные стенды устанавливают на главных туристических маршрутах областной столицы. Они уже появились в четырех местах — у Главпочтамта, на набережной реки Рогатки, на площади Славы и у Чехов-центра.

- В ближайшее время установим на повороте к СТК «Горный воздух» и у краеведческого музея. Примечательно, что у музея навигационный стенд будет цифровым. С сенсорной панелью. Он поможет туристу не только сориентироваться на месте, но и даст информацию о городе, основных достопримечательностях, позволит записаться на экскурсии, понять, где расположены точки общественного питания и гостиницы, - рассказал директор культурно-туристического центра Андрей Сухонос. - Также информационные стенды появятся в некоторых гостиницах Южно-Сахалинска. В целом до конца года в городе их будет установлено десять.

Проект по созданию в Южно-Сахалинске туристической навигации разработан по поручению мэра Сергея Надсадина. Установить информационные стенды планируется в пределах «праздничного квадрата», на въездах в город и основных точках притяжения. До 2027 года идею предполагается полностью реализовать. Всего в областном центре появятся порядка 45 навигационных стендов.

Добавим, в прошлом году Южно-Сахалинск посетили свыше полумиллиона туристов. Специалисты культурно-туристического центра постоянно разрабатывают для жителей и гостей города новые интересные направления. Вниманием пользуются культурно-познавательные, научно-популярные экскурсии, краеведческие лектории и экологические маршруты — массовые организованные восхождения на вершины Сусунайского и Мицульского хребтов.