Тихоокеанское
информационное агентство
30 Августа 2024
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В Южно-Сахалинске 30 августа состоится проверка системы оповещения
15:35, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске 30 августа состоится проверка системы оповещения

В Южно-Сахалинске 30 августа состоится проверка системы оповещения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Техническая проверка системы уличной звукофикации с запуском проверочной музыкальной композиции начнется в 09.00 и продлится до 14.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Проверка коснется квадрата: площадь Ленина - Компроспект - площадь Славы - ул. Горького - площадь Победы - проспект Победы - ул. Ленина - площадь Ленина.

Проверка проводится с целью обеспечения готовности системы уличной звукофикации Южно-Сахалинска, в том числе готовности к оповещению и информированию населения, а также трансляции музыкальных композиций.

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