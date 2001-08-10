Тихоокеанское
информационное агентство
30 Августа 2024
Сейчас 05:45
91,45|101,77|66,91
В Южно-Сахалинске 30 августа состоится проверка системы оповещения
12:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские росгвардейцы проводят мероприятия по контролю за оборотом оружия

Сахалинские росгвардейцы проводят мероприятия по контролю за оборотом оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональное управление Росгвардии продолжает мероприятия по контролю за оборотом оружия на территории области. За минувшую неделю сотрудники лицензионно-разрешительной работы  проверили более ста мест хранения оружия граждан и организаций. Выявили восемь нарушений, изъяли 3 единицы огнестрельного оружия ограниченного поражения, 8 гладкоствольных ружей и один охотничий карабин с нарезным стволом. Нарушителей привлекли к административной ответственности. В большинстве случаев владельцы нарушили сроки продления (перерегистрации) разрешений на хранение и ношение оружия. Принятые меры направлены на обеспечение общественной безопасности и правопорядка, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии.

За неделю сотрудники ведомства приняли 112 заявлений и оказали 109 государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности.

На Сахалине продолжаются мероприятия по передаче гражданского оружия в зону проведения специальной военной операции. За прошедшую неделю южносахалинцы сдали 18 единиц огнестрельного гладкоствольного оружия и 1500 патронов к нему.

Напоминаем владельцам охотничьего оружия о соблюдении установленных правил. Ношение оружия в ходе проведения охоты осуществляется в расчехленном состоянии, со снаряженным магазином, поставленным на предохранитель. При этом необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность и разрешение на хранение и ношение оружия. Ношение оружия в состоянии опьянения запрещено.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?