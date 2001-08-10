29 августа ожидается магнитная буря

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Магнитная буря прогнозируется 29 августа. Об этом сообщает astv.ru, ссылаясь на специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

Утром поле планеты будет неспокойным, но всплеск магнитных возмущений начнётся в районе 14:00 по сахалинскому времени, их уровень - G1 (небольшой). Уже к вечеру ситуация стабилизируется. Судя по прогнозам, в ближайшие дни бурь не ожидается.

Солнце пока тоже довольно спокойно, значимых вспышек на светиле не фиксируется.