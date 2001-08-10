Тихоокеанское
информационное агентство
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11:41, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

29 августа ожидается магнитная буря

29 августа ожидается магнитная буря

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Магнитная буря прогнозируется 29 августа. Об этом сообщает astv.ru, ссылаясь на специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

Утром поле планеты будет неспокойным, но всплеск магнитных возмущений начнётся в районе 14:00 по сахалинскому времени, их уровень - G1 (небольшой). Уже к вечеру ситуация стабилизируется. Судя по прогнозам, в ближайшие дни бурь не ожидается.

Солнце пока тоже довольно спокойно, значимых вспышек на светиле не фиксируется.

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