В отдаленном селе на юге Сахалина улучшили качество мобильной связи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В селе Красноярском Холмского района установили новую вышку сотовой связи. Теперь у жителей появилась надежная связь и высокоскоростной мобильный интернет, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Немаловажно, что теперь между селом Чехов и Чеховским перевалом устранили «белое пятно», обеспечив возможность вызова экстренной службы 112 на протяженном участке от города Холмска до села Новосибирского.
– Мы очень ждали появления любой связи в нашем селе. И теперь она у нас есть, а также есть и доступ в интернет. Теперь мы всегда на связи с близкими, да и помощь вызвать можем в два счёта, – поделилась жительница Красноярского Татьяна Ильина.
Проект улучшения связи в отдаленных селах реализует министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области по поручению губернатора Валерия Лимаренко.
В рамках программы по расширению доступа к цифровым технологиям проводится также подключение к проводному интернету. Так, жители Высокого Анивского района получили стабильное широкополосное подключение, что открыло новые возможности в сфере образования, работы и досуга. Кроме того, значительная часть частного сектора в Аниве также была обеспечена доступом к высокоскоростному проводному интернету – это создало благоприятные условия для развития малого бизнеса и удаленной работы.
– Губернатор Валерий Лимаренко поставил перед нами задачу – сделать цифровые технологии доступными для всех жителей Сахалинской области, независимо от их места проживания, – прокомментировал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев. – Установка новой вышки связи в Красноярском и подключение к проводному широкополосному интернету Высокого и части Анивы – это важные шаги в реализации нашей стратегии по устранению цифрового неравенства. Мы продолжим работу по улучшению связи и доступа к интернету во всех уголках нашего региона, обеспечивая жителей современными цифровыми возможностями.
Этот проект является частью комплексной программы по цифровизации Сахалинской области, направленной на повышение качества жизни людей и создание благоприятных условий для развития экономики региона.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:24 22 Августа Специалисты СахОУНБ провели цикл просветительских мероприятий в региональном Штабе общественной поддержки
09:02 22 Августа ВТБ предупреждает: мошенники стали брать в аренду карты для хищений денег у россиян
17:39 22 Августа Жители домов по ул . Милицейской и Южно-Сахалинской озвучили мэру обращения по благоустройству дворов и ремонту МКД
17:04 23 Августа «Порой для радости не нужен повод»: вечер творческого объединения «Интонация» в СахОУНБ
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
- 11:35 5 Августа Сахалинэнерго оперативно восстановило электроснабжение населённых пунктов Невельского района, нарушенное циклоном на Сахалине
17:06 8 Августа Делегация Южно-Сахалинска принимает участие в международной выставке-ярмарке сельскохозяйственной техники в Китае
16:12 1 Августа С 1 августа меняются цены на входные билеты в Сахалинский ботанический сад
Выбор редакции
- 12:53 Сегодня На Сахалине подвели итоги внедорожных соревнований RFC "Тропой тигра 2024"
- 11:39 26 Августа Дороги и скверы Южно-Сахалинска продолжают приводить в порядок
- 17:46 23 Августа Главная островная библиотека принимает гостей
- 17:04 23 Августа «Порой для радости не нужен повод»: вечер творческого объединения «Интонация» в СахОУНБ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?