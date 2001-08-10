В отдаленном селе на юге Сахалина улучшили качество мобильной связи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Красноярском Холмского района установили новую вышку сотовой связи. Теперь у жителей появилась надежная связь и высокоскоростной мобильный интернет, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Немаловажно, что теперь между селом Чехов и Чеховским перевалом устранили «белое пятно», обеспечив возможность вызова экстренной службы 112 на протяженном участке от города Холмска до села Новосибирского.

– Мы очень ждали появления любой связи в нашем селе. И теперь она у нас есть, а также есть и доступ в интернет. Теперь мы всегда на связи с близкими, да и помощь вызвать можем в два счёта, – поделилась жительница Красноярского Татьяна Ильина.

Проект улучшения связи в отдаленных селах реализует министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области по поручению губернатора Валерия Лимаренко.

В рамках программы по расширению доступа к цифровым технологиям проводится также подключение к проводному интернету. Так, жители Высокого Анивского района получили стабильное широкополосное подключение, что открыло новые возможности в сфере образования, работы и досуга. Кроме того, значительная часть частного сектора в Аниве также была обеспечена доступом к высокоскоростному проводному интернету – это создало благоприятные условия для развития малого бизнеса и удаленной работы.

– Губернатор Валерий Лимаренко поставил перед нами задачу – сделать цифровые технологии доступными для всех жителей Сахалинской области, независимо от их места проживания, – прокомментировал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев. – Установка новой вышки связи в Красноярском и подключение к проводному широкополосному интернету Высокого и части Анивы – это важные шаги в реализации нашей стратегии по устранению цифрового неравенства. Мы продолжим работу по улучшению связи и доступа к интернету во всех уголках нашего региона, обеспечивая жителей современными цифровыми возможностями.

Этот проект является частью комплексной программы по цифровизации Сахалинской области, направленной на повышение качества жизни людей и создание благоприятных условий для развития экономики региона.