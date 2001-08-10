В Синегорске, Санаторном и Дальнем будет организована выездная торговля местных производителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей Синегорска, Санаторного и Дальнего приглашают посетить выездную торговлю, на которой будет представлена продукция местных товаропроизводителей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, 29 августа в Синегорске торговля развернется по адресу: ул. Коммунистическая, 42. С 10.00 до 14.00 можно будет приобрести рыбную продукцию, колбасные изделия, масло производства Беларусь, молочную продукцию, капусту, зелень.

Также 29 августа в Санаторном с 13.30 до 14.30 возле магазина «Продукты» можно будет приобрести молочную продукцию, капусту и зелень.

30 августа выездная торговля будет организована в Дальнем. С 10.00 до 15.00 около магазина «Столичный» (ул. Большая Полянка, 12) жители смогут приобрести мясо птицы и яйцо от АО «Птицефабрика «Островная».