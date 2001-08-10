Аэровокзал "Южно-Сахалинск" запустил сервис "Опоздавший пассажир"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новая услуга позволяет путешественникам пройти на борт самолёта после того, как регистрация на их рейс закончилась. Воспользоваться ею реально не позднее, чем за 10 минут до завершения посадки, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
Чтобы получить ускоренное обслуживание, пассажиру нужно обратиться к агенту информации. Стойка расположена напротив выхода из воздушной гавани. Здесь сотрудник службы организации пассажирских перевозок поможет заполнить необходимые документы и согласует оказание услуги с представителем авиакомпании. После оплаты уже агент по регистрации проведёт путешественника через предполётные процедуры без очереди и проконтролирует посадку на борт. Процесс займёт не более 10 минут. Стоимость опции – 3 500 рублей на одного человека, включая НДС.
При этом, требование к пассажиру одно: лететь он должен без багажа. Если же чемодан есть, его можно сдать в камеру хранения аэровокзала. Она работает на первом этаже терминала, справа от зоны регистрации.
«Аэровокзал «Южно-Сахалинск» всегда идёт навстречу пассажиру. Мы разрабатываем и вводим такие опции, которые реально могут помочь путешественникам. В ситуации, когда человек опаздывает на рейс, может оказаться любой. Для нас важно показать пассажиру выход из этого положения, вместе разрешить ситуацию. Новая услуга позволяет это сделать в считанные минуты», - отметил начальник неавиационной коммерции АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Александр Струнин.
Отметим, банк полезных опций для путешественников, и платных, и бесплатных, воздушная гавань пополняет регулярно. Так, к началу лета в аэровокзальном комплексе запустили сервис по приоритетному обслуживанию организованных детских групп, а в июле – услугу Fast Track.
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