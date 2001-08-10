Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В штабе общественной поддержки партии в Курске юридическую, консультационную и гуманитарную помощь получили более 12 тысяч жителей

Помощь оказывают почти все реготделения «Единой России». Они помогли полностью закрыть потребности в бытовой технике, продуктах, бытовой химии и гигиенических средствах во всех пунктах временного размещения Курска. Сейчас прорабатывается вопрос об оборудовании дополнительных мест в одном из центральных ПВР, сообщил врио секретаря Генсовета.

«В штаб общественной поддержки партии в Курске обратились уже 12 тысяч жителей. Из них 8,5 тысяч – за гуманитарной помощью. Помимо этого, волонтёры «Единой России» и МГЕР помогают всем службам, задействованным в эвакуации и размещении людей», - отметил Владимир Якушев.

Поддержку волонтёры партии предоставили и местным медикам.

«Городскую станцию скорой помощи обеспечили переносными рациями для автомобилей. А весь медицинский персонал станции – бронежилетами», - пояснил он.

В Курской области действует постоянный волонтёрский корпус из активистов партии и «Молодой Гвардии» со всей страны.

«Помощь жителям оказывают более 90 человек. На этой неделе прибывают ребята из ЦФО и близлежащих регионов Черноземья», - сообщил Владимир Якушев.

Помимо этого, партия помогает организовать отдых и реабилитацию жителей Курской области в других регионах. В частности, в Санкт-Петербурге и Московской области. А при поддержке «Женского движения Единой России» и фонда «СВОИМ» более 110 человек отправились в Евпаторию.

Напомним, «Единая Россия» с 7 августа направляет в Курскую область гуманитарные конвои для жителей региона, пострадавших от атаки украинских террористов. В них – всё самое необходимое людям, от продуктов до генераторов для пунктов временного размещения.

На территории Курской области созданы волонтёрский и распределительный центры, где работают активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии». Они также оказывают помощь пострадавшим, разгружают, сортируют и доставляют гумпомощь в пункты временного размещения.

Задачу обеспечить всем необходимым жителей Курской области, вынужденно покинувших свои дома, ранее поставил Председатель партии Дмитрий Медведев.

«Крупную партию гуманитарной помощи готовят к отправке в Курск. В нее войдет все самое необходимое — продукты питания, вода, средства личной гигиены и медикаменты. Общий вес груза составляет около пяти тонн. С 14 августа практически в ежедневном режиме жители Сахалина привозили лекарства, продукты, одежду и многое другое. Люди из самых разных уголков региона откликнулись и оказали помощь бойцам СВО. В том числе к помощи присоединились сотрудники детской поликлиники и областные предприниматели. От Охи до Курил, включились все местные отделения Партии. Работа ведется в рамках регионального партийного проекта «Сопричастность». Наша помощь нужна большому количеству беженцев. В основном сейчас требуется женская одежда, детское питание, подгузники, то есть средства первой необходимости. Список будет обновляться, сейчас подходят крупные партии грузов и районов. Вскоре мы осуществим следующую поставку», - сказал руководитель Регионального исполнительного комитета Сахалинского регионального отделения Партии «Единая Россия» Михаил Шувалов.