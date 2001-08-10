Тихоокеанское
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11:02, | Новости общества Сахалина и Курил

Космодром Восточный готовится к очередному пуску

Космодром Восточный готовится к очередному пуску

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На космодроме Восточный в Амурской области началась подготовка к очередному пуску, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на Роскосмос.

Специалисты приступили к проведению электрических испытаний разгонного блока "Фрегат". После завершения проверок разгонный блок будет транспортирован для заправки компонентами топлива и сжатыми газами.

Уточняется, что этот "Фрегат" планируется использовать для запуска космических аппаратов "Ионосфера-М" № 1 и № 2 и попутной полезной нагрузки.

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