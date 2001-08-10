Тихоокеанское
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09:14, | Новости общества Сахалина и Курил

Сквозной проезд по улице Веселой в Южно-Сахалинске закроют на полутора суток

Сквозной проезд по улице Веселой в Южно-Сахалинске закроют на полутора суток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участок дороги будет перекрыт в районе пересечения с пр. Мира. Движение по проспекту будет осуществляться в обычном режиме, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничения продлятся с 09.00 29 августа до 18.00 30 августа. Работы связаны с укладкой водопропускной трубы. Объезд - по ул. 3-я Новая.

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