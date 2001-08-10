17:46, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Жители Поронайского района поддержали Всероссийскую акцию "Вода России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сразу в трех населенных пунктах Поронайского района прошла Всероссийская акция «Вода России» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». К экологическому марафону присоединились неравнодушные жители сел Гастелло, Леонидово и Восток. Акцию провели при поддержке администрации Поронайского городского округа.
В общей сложности в уборке берегов рек, где в теплые дни отдыхают жители района, приняли участие около 60 добровольцев. Гастелловцы привели в порядок берег реки Гастелловка, леонидовцы – берег реки Леонидовка, жители села Восток убрались на берегу реки Горянка. Они собрали бытовые отходы, пластик и стекла. Участникам акции был роздан специальный инвентарь.
- Выражаем благодарность каждому, кто вносит свой вклад в сохранение чистоты окружающей природы и взываем к совести тех, кто оставляет мусор в таких прекрасных местах отдыха. Помните, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят! - отметили специалисты отдела ЖКХ Администрации городского округа.
«Вода России» – одна из крупнейших экологических инициатив в стране. Акция не только позволяет привести в порядок берега водоемов РФ, но и способствует повышению экологической грамотности и сознательности населения.
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