"РВК-Сахалин" напоминает о выгоде при своевременной оплате услуг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Своевременная оплата коммунальных начислений крайне важна для стабильной работы предприятия. Полученные средства идут, в том числе, на плановые работы на городских сетях водоснабжения и водоотведения, а также на улучшение качества услуг, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

Своевременность оплаты выгодна и потребителям услуг. Соблюдение платежной дисциплины помогает избежать задолженности и пени, а также ненужной траты времени и нервов по погашение.

«Мы понимаем, что август и сентябрь для островитян – особое время: для кого-то еще длится бархатный сезон отпусков, кто-то уже вовсю готовится к новому учебному году. Как бы то ни было, на это время приходится самая частая причина забывчивости своевременной оплаты услуг. «РВК-Сахалин» призывает не омрачать отпускные или подготовительные хлопоты и своевременно оплатить все счета», - отметила коммерческий директор водоканала Юлия Кириллова.

В компании напоминают, что оплачивать услуги холодного водоснабжения и водоотведения необходимо в срок до 10 числа следующего месяца. Сделать это можно любым из удобных способов:

1. Через приложение любого банка в режиме онлайн.

2. В кассе центров обслуживания абонентов, расположенных по адресам пр. Победы, 39 (для физлиц), а также ул.Крюкова, 78 (юридические и физические лица).

3. На сайте в «Личном кабинете» абонента.

4. С помощью электронной квитанции (для физлиц). Подписаться на нее можно в личном кабинете или в центрах обслуживания абонентов.

В компании призывают не затягивать с оплатой услуг по водоснабжению и заранее рассчитаться с коммунальными начислениями.

Если задолженность все же образовалась, обратиться по вопросам ее закрытия горожане могут в центры обслуживания абонентов на пр. Победы, 39 (для частных лиц, проживающих в многоквартирных домах), а также на ул. Крюкова, 38 (для жителей частного сектора и многоквартирных домов).