В Южно-Сахалинске в связи с репетицией парада временно ограничат движение транспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ограничения будут действовать с 18.00 до 23.00 27 и 29 августа. Проезда не будет на ул. Горького от ул. Тихоокеанской до Коммунистического проспекта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Также в ходе репетиции празднования 79-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны будут действовать ограничения для парковки автомобилей.
Сегодня, 27 августа, до 23.00, а также с 22.00 28 августа до 23.00 29 августа остановка и парковка транспорта ограничена:
- на ул. Горького от ул. Тихоокеанской до Коммунистического проспекта;
- на пер. Алтайском от гостиницы «Юбилейная» до ул. Горького;
- на Коммунистическом проспекте от городской спортивной школы по плаванию до ул. Горького.
Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
На это же время будет скорректирована схема движения общественного транспорта. Автобусы будут двигаться по Коммунистическому пр., ул. Комсомольской, пр. Победы.
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