Тихоокеанское
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25 Июля 2024
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17:46, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Волонтёры "Единой России" помогла собрать на "Горном воздухе" несколько мешков мусора

Волонтёры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках партпроекта "Чистая страна" активисты и сторонники партии "Единая Россия" регулярно проводят в Южно-Сахалинске различные мероприятия экологической направленности - субботники, акции, просветительские уроки.

Волонтеры "Единой России" совместно с ребятами из реабилитационного центра "Маячок" провели акцию "Патруль чистоты" на "Горном воздухе". Всего за час активисты собрали несколько мешков мусора. По окончании акции для ребят провели викторину на знания в области вопросов об окружающем нас мире.

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