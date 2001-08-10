17:46, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Волонтёры "Единой России" помогла собрать на "Горном воздухе" несколько мешков мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках партпроекта "Чистая страна" активисты и сторонники партии "Единая Россия" регулярно проводят в Южно-Сахалинске различные мероприятия экологической направленности - субботники, акции, просветительские уроки.
Волонтеры "Единой России" совместно с ребятами из реабилитационного центра "Маячок" провели акцию "Патруль чистоты" на "Горном воздухе". Всего за час активисты собрали несколько мешков мусора. По окончании акции для ребят провели викторину на знания в области вопросов об окружающем нас мире.
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