Мэр Южно-Сахалинска поручил провести служебное расследование из-за нарушения сроков капремонта дворов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр областного центра раскритиковал работу профильных структур муниципалитета, отвечающих за координацию действий по капремонту дворов, и установил жесткие сроки для исправления ситуации. Об этом шла речь на оперативном совещании главы города с участием руководителей ресурсоснабжающих организаций, представителей департаментов городского хозяйства и благоустройства.
В разгар строительного сезона ремонтные работы в Южно-Сахалинске ведутся на территории всего городского округа. К концу лета преобразятся более 100 дворов. Напомним, в 2024 году запланировано охватить капитальным ремонтом с заменой тепловых сетей и сетей водоснабжения 20 объектов, это придомовые территории 52 многоквартирных домов.
Однако выяснилось, что сами дворы к ремонту готовы, но начинать асфальтирование нельзя - ресурсники до сих пор не приступили к замене сетей. От жителей в Муниципальный центр управления поступают жалобы, что в городских дворах, где должен в этом году вестись капремонт с заменой коммуникаций, работы либо затянулись, либо не начаты вовсе. Есть вопросы в адрес подрядчиков СКК, ООО «РВК-Сахалин», МУП «Электросервис».
Начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Евгений Кулик в отчете мэру констатировал, что на начало сезона у города был четкий график исполнения работ, расписанный между структурами, кто и когда выходит на свой этап проведения работ.
- Но в ходе летнего сезона сейчас складывается такая картина, что у нас контракты есть в мае, апреле, июне. А работы не начаты, - рассказал Евгений Кулик.
В частности, прозвучала критика на организацию работ по ряду адресов. Это дворы по ул. Армейской (дома 16,18,20,22,24), ул. Поповича (дома 75,77,79, 98), пр. Мира, 239А, ул. Чехова (дома 43, 43А), ул. Ленина (дома 312, 314Б), ул. Емельянова,116А, Луговое, ул. Дружбы (дома 93,95,97,99,101).
- Есть разработанный график, и вы обязаны его соблюдать. Синхронизировать действия подрядных и субподрядных организаций и качественно отремонтировать двор - это не космодром построить. Подчеркиваю: все капитальные работы во дворах (и перекладка сетей, и благоустройство) должны завершиться к началу сентября, чтобы наши дети пошли в школу не по колено в грязи, а по чистому асфальту, - подчеркнул градоначальник.
Каждый адрес и каждый дом мэр взял под личный контроль и потребовал от руководителей служб максимально мобилизоваться. По итогам совещания поручено назначить служебное расследование по факту недостаточной координации действий ответственных за проведение капремонта организаций.
- Лично в течение следующей недели проверю ход работ на указанных адресах. Если не увижу динамики, приму кардинальные меры вплоть до кадровых решений, - резюмировал Сергей Надсадин.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:09 Сегодня На Сахалине МТС открыла предзаказ на смартфоны HONOR 200 и 200 Pro для съемки портретов профессионального качества
10:21 Сегодня Новую партию техники отправили бойцам в зону СВО с Сахалина
10:19 Сегодня Пенсии работающих пенсионеров начнут индексироваться с 2025 года
- 10:49 Сегодня Электрическая таль: что это такое и для чего она предназначена?
09:54 22 Июля В Благовещенске девушку жестоко избили, обрили наголо и облили зеленкой
16:12 17 Июля На Сахалине двух человек лишили российского гражданства за незаконный оборот наркотиков
15:11 19 Июля На Сахалине ожидается сильный дождь
14:49 19 Июля Горячее водоснабжение в Южно-Сахалинске будет восстановлено в ближайшие выходные
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
15:54 27 Июня Сахалинские полицейские раскрыли кражу из дачного домика
Выбор редакции
- 15:27 Сегодня В Южно-Сахалинске в "Городе художников" открылась выставка Валентины Жуковой
- 12:18 Сегодня На Сахалине стали известны сильнейшие дрифтёры "Крыльев Сахалина"
- 12:45 22 Июля Южносахалинцев приглашают на Х фестиваль авторской песни "АПОстров"
- 12:23 19 Июля У пассажиров аэровокзала "Южно-Сахалинск" появилась возможность приобрести в терминале блюда японской кухни
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?