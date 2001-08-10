Мэр Южно-Сахалинска поручил провести служебное расследование из-за нарушения сроков капремонта дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр областного центра раскритиковал работу профильных структур муниципалитета, отвечающих за координацию действий по капремонту дворов, и установил жесткие сроки для исправления ситуации. Об этом шла речь на оперативном совещании главы города с участием руководителей ресурсоснабжающих организаций, представителей департаментов городского хозяйства и благоустройства.

В разгар строительного сезона ремонтные работы в Южно-Сахалинске ведутся на территории всего городского округа. К концу лета преобразятся более 100 дворов. Напомним, в 2024 году запланировано охватить капитальным ремонтом с заменой тепловых сетей и сетей водоснабжения 20 объектов, это придомовые территории 52 многоквартирных домов.

Однако выяснилось, что сами дворы к ремонту готовы, но начинать асфальтирование нельзя - ресурсники до сих пор не приступили к замене сетей. От жителей в Муниципальный центр управления поступают жалобы, что в городских дворах, где должен в этом году вестись капремонт с заменой коммуникаций, работы либо затянулись, либо не начаты вовсе. Есть вопросы в адрес подрядчиков СКК, ООО «РВК-Сахалин», МУП «Электросервис».

Начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Евгений Кулик в отчете мэру констатировал, что на начало сезона у города был четкий график исполнения работ, расписанный между структурами, кто и когда выходит на свой этап проведения работ.

- Но в ходе летнего сезона сейчас складывается такая картина, что у нас контракты есть в мае, апреле, июне. А работы не начаты, - рассказал Евгений Кулик.

В частности, прозвучала критика на организацию работ по ряду адресов. Это дворы по ул. Армейской (дома 16,18,20,22,24), ул. Поповича (дома 75,77,79, 98), пр. Мира, 239А, ул. Чехова (дома 43, 43А), ул. Ленина (дома 312, 314Б), ул. Емельянова,116А, Луговое, ул. Дружбы (дома 93,95,97,99,101).

- Есть разработанный график, и вы обязаны его соблюдать. Синхронизировать действия подрядных и субподрядных организаций и качественно отремонтировать двор - это не космодром построить. Подчеркиваю: все капитальные работы во дворах (и перекладка сетей, и благоустройство) должны завершиться к началу сентября, чтобы наши дети пошли в школу не по колено в грязи, а по чистому асфальту, - подчеркнул градоначальник.

Каждый адрес и каждый дом мэр взял под личный контроль и потребовал от руководителей служб максимально мобилизоваться. По итогам совещания поручено назначить служебное расследование по факту недостаточной координации действий ответственных за проведение капремонта организаций.

- Лично в течение следующей недели проверю ход работ на указанных адресах. Если не увижу динамики, приму кардинальные меры вплоть до кадровых решений, - резюмировал Сергей Надсадин.