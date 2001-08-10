Пенсионеров Южно-Сахалинска учили распознавать мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для южносахалинцев «серебряного возраста», занимающихся волонтерской деятельностью, провели лекцию по финансовой грамотности. Специалисты регионального Отделения Банка России рассказали пенсионерам о распространенных схемах мошенничества, научили распознавать онлайн-аферистов и защищаться от них, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском отделении Банка России.

«Пожилые люди относятся к одной из самых уязвимых категорий людей. Они чаще остальных попадаются на уловки мошенников и отдают им свои сбережения. Поэтому так важно, чтобы пенсионеры не только знали о схемах финансовых аферистов, но и понимали, как правильно себя вести, чтобы не стать жертвой злоумышленников», — отметила ведущий экономист экономического отдела Отделения Банка России по Сахалинской области.

Занятие было интерактивным: слушатели вместе со специалистами разбирались в сценариях фишинговых атак, звонков от лжесотрудников банков и якобы соцработников, задавали вопросы и делились личным опытом. Также пенсионерам напомнили о правилах безопасного использования банковских карт. Итоговый тест в завершение занятия показал, что полученные знания они усвоили.

Основная цель занятий, которые проводят эксперты регулятора, — помочь старшему поколению разобраться в вопросах киберграмотности. Этим летом специалисты Отделения Банка России по Сахалинской области проведут для пенсионеров еще несколько лекций.