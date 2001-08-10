Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июля 2024
Сейчас 17:51
87,30|95,46|66,91
На Сахалине регистрацию автомобиля прекратили из-за нестандартного глушителя
13:00, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине учатся тактической стрельбе

Военнослужащие на Сахалине учатся тактической стрельбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине освоили элементы тактической стрельбы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На занятиях военнослужащие изучили навыки ведения огня из различных положений: стоя, сидя, лежа и при движении. Они используют автоматы Калашникова, пулеметы ПК.

Особое внимание уделяется различным методам скрытного перемещения, включая работу в составе боевых групп, а также отработке захвата зданий и огневых точек «противника».

Тренировки проводятся с целью повышения уровня профессиональной подготовки военнослужащих. Они позволяют получить ценный опыт и навыки, которые могут быть применены в реальных боевых условиях.

Занятия проводятся в рамках систематической работы по укреплению боевой подготовки и улучшению профессиональных навыков военнослужащих армейского корпуса.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?