Военнослужащие на Сахалине учатся тактической стрельбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине освоили элементы тактической стрельбы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На занятиях военнослужащие изучили навыки ведения огня из различных положений: стоя, сидя, лежа и при движении. Они используют автоматы Калашникова, пулеметы ПК.

Особое внимание уделяется различным методам скрытного перемещения, включая работу в составе боевых групп, а также отработке захвата зданий и огневых точек «противника».

Тренировки проводятся с целью повышения уровня профессиональной подготовки военнослужащих. Они позволяют получить ценный опыт и навыки, которые могут быть применены в реальных боевых условиях.

Занятия проводятся в рамках систематической работы по укреплению боевой подготовки и улучшению профессиональных навыков военнослужащих армейского корпуса.